Paty Lu reacciona a críticas sobre que ya no luce joven

Paty Lu es cuestionada acerca de las críticas que recibió, hace unos meses, cuando en redes le sugirieron que ya se retirase, pues ya no lucía tan joven como para ser una artista infantil, sin embargo, a la cantante le tiene sin cuidado lo que se diga de ella, pues está enfocada en las cosas que más ama en la vida; la música, su esposo y su hija.

La cantante infantil fue captada en las afueras de Televisa; acompañada por su marido, el político César Nava Vázquez, por lo que fue abordada por la prensa.

Emocionada, la exintegrante de Jeans contó que prepara una colaboración musical con la cantante Saritah bebé, pues lanzarán un tema juntas, a propósito del Día del Niño.

"Estoy feliz, es una niña divina, vamos a grabar ahorita el video y bueno, preparándoles muchas sorpresas".

Orgullosa, la cantante celebró que, su etapa como artista infantil, ya supera los 15 años de trayectoria, lo que es un sinónimo de que ha sabido reivindicarse y sus ideas siguen gustando a las infancias de generación en generación.

"Ya llevó más de 15 años cantándole a los niños, he tenido la oportunidad de componer más de 100 canciones para ellos, los niños se van y luego vienen otros, tienes que mantenerte actualizada".

Y aunque Paty no se molestó cuando un integrante de la prensa le recordó los dichos de las redes, a través de los que aseguraban que ya no tenía edad para cantar las canciones que compone, afirmó que las críticas no la preocupan ni disgustan, pues nunca ha pretendido lucir más joven de lo que es.

"No pretenden ser más joven de lo que soy, soy una señora, soy mamá, soy esposa y mientras le guste a mi esposo, ¿qué crees?, ya gané, yo canto para niños, no es que yo diga 'soy jovensísima' y voy a competir con Danna o con Belinda, ¡no!, ellas son impresionantes, a mí no me interesa compartir con ellas, para nada, cada quien tiene su estilo".