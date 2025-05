Sabina Berman critica a Paty Chapoy por llamar a no votar

A pocos días de la inédita elección judicial del 1 de junio, la periodista Paty Chapoy se colocó en el centro de la conversación digital al pedir a sus seguidores que no participen en el proceso. Sabina Berman respondió con un mensaje contundente que se volvió viral.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Paty Chapoy expresó su rechazo frontal al proceso electoral extraordinario en el que se elegirán jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. "No votes en la farsa judicial. No seas cómplice", escribió acompañando imágenes con mensajes directos contra la reforma impulsada por el nuevo gobierno.

En una segunda publicación, añadió: "No regalaré mi dignidad ni ayudaré a validar la elección de jueces, magistrados y ministros. No iré a votar y espero que millones no lo hagan".

Su postura coincide con la de otras figuras públicas como el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien también ha difundido mensajes de boicot contra el proceso, argumentando que se trata de un fraude institucional.

La reacción no se hizo esperar. La escritora y guionista Sabina Berman criticó públicamente a Chapoy por sus declaraciones, con un mensaje breve pero contundente: "El 15% que se siente el 75% y será el 7%. No los distraigas." Su publicación rápidamente acumuló más de 16 mil vistas y cientos de reacciones en apoyo.

¿Qué se elige el 1 de junio y por qué es importante?

La elección del próximo 1 de junio es histórica. Por primera vez en México se elegirá mediante voto popular a gran parte del Poder Judicial. Esta medida forma parte de una reforma estructural aprobada recientemente, cuyo objetivo es abrir estos espacios a la ciudadanía y reforzar la transparencia en el sistema de justicia.

Ese domingo estarán en juego 881 cargos judiciales a nivel federal:

9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

15 magistraturas de las salas regionales del TEPJF

5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial

464 magistraturas de circuito

386 juezas y jueces de distrito

Además, 19 entidades tendrán elecciones locales para renovar instancias judiciales conforme a sus propios marcos normativos.

Mientras el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, insiste en la relevancia del voto como herramienta de transformación democrática, voces como la de Chapoy llaman a la abstención. Esta polarización refleja el clima político en torno al proceso.

Por su parte, Sabina Berman y otras figuras intelectuales han enfatizado la necesidad de no desviar la atención ni fomentar el desinterés. En su mensaje, Berman subraya cómo un grupo minoritario podría hacer ruido y confundir la percepción colectiva.