Opinión da mucho de qué hablar

Por: El Universal

Enero 16, 2025 -

Pati Chapoy está dando de qué hablar por su opinión sobre la película "Emilia Pérez", del cineasta francés Jacques Audiard. El filme habla de un capo narcotraficante mexicano que quiere cambiar de vida y sexo, y para ello debe preparar su desaparición.

Esa es la apuesta musical de la película rodada en español con un casting mayoritariamente latino: la cantante y actriz Selena Gómez y la actriz Zoe Saldaña son las caras más conocidas del reparto, pero las expectativas giran en torno a la actriz transgénero, Karla Sofía Gascón, que interpreta simultáneamente al capo "Manitas", antes y después de su cambio de identidad.

Chapoy, que hace unos días causó polémica por cómo describió el vestuario de Gascón en los Globos de Oro, en esta ocasión sorprendió y ha desatado memes por sus críticas positivas hacia la película, que ha dado mucho de qué hablar y que entre muchos ha dividido opiniones.

LE LLUEVEN CRÍTICAS

Pati Chapoy elogió en su programa "Ventaneando" la película "Emilia Pérez", la calificó de una joya cinematográfica y recomendó al público verla. El filme, que llega a cines en México el 23 de enero, ha recibido varios premios y encabeza la lista de nominados a los premios BAFTA 2025.

"La película Emilia Pérez es una joya, cinematográficamente hablando; no saben qué extraordinaria película", expresó Chapoy en su programa, y aplaudió la actuación de Karla Sofía Gascón y Zoé Saldaña, de quienes dijo, merecen ganar todos los premios.

"Zoe Saldaña fue mi consentida, se debe de ganar todos los premios habidos y por haber. Qué actuación de esta niña; la película es una joya, véanla".

ENTRE MEMES Y BURLAS

Los comentarios de Chapoy no han sido bien recibidos en las redes sociales, donde ha generado memes y burlas.

"Bueno, pues lo mismo decían del Joker 2 en Cannes, y bodrio de película". "La cara de los demás jaja no puedo con eso". "Obviamente están pagando por reseñas positivas". "Paty Chapoy alguien te está amenazando o cuánto te pagaron por decir que Emilia Pérez es una joya cinematografica?". "Paty Chapoy terminó de convencerme de NO ver ´Emilia Pérez´", se lee entre los comentarios que no coinciden con el de la comunicadora.

Una de las críticas más comunes es la falta de representación auténtica de la cultura mexicana en la película, que es producida por un equipo mayormente francés. Muchos consideran que esto minimiza la experiencia y los problemas reales que enfrenta México, especialmente en el contexto del narcotráfico y la violencia.