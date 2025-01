Enfrentó depresión y ansiedad: Inicia nueva etapa en su vida

Por: El Universal

Enero 09, 2025 -

Paris, la hija del fallecido Michael Jackson, ha estado reflexionando sobre cómo los últimos cinco años han representado el inicio de una nueva etapa en su vida.

La joven cantante y actriz compartió ayer, martes 7, un mensaje en el que expresó su satisfacción por mantenerse sobria de alcohol y libre de estupefacientes tras haber enfrentado esta lucha durante su adolescencia debido a su depresión y ansiedad.

En un video, publicado en su cuenta de Instagram, Paris se muestra en varios momentos de su pasado—consumiendo, mirando a la cámara con la mirada perdida, llorando, bebiendo o con un aspecto diferente al actual—. Con valentía escribió: "Hola, soy Paris Jackson y soy alcohólica y adicta a la heroína".

Agradecer por lo que ha logrado le pareció insuficiente, comparado con lo que siente al haber alcanzado esa meta. "Gracias a mi sobriedad, hoy puedo sonreír. Puedo hacer música y disfrutar del amor de mis perros y mi gato", comentó.

DISFRUTA LA VIDA

Ahora, según relató, puede experimentar el desamor, reír, bailar y confiar: "Siento el sol en mi piel, y es cálido".

Y continuó: "He descubierto que la vida sigue su curso, sin importar si estoy sobria o no, pero hoy tengo la oportunidad de vivirla. No puedo creer que casi me lo pierdo todo. Gracias".

En el clip, incluyó fotos de momentos felices con amigos, caminando por la alfombra roja en un evento de Christian Louboutin durante la Semana de la Moda de París 2023, y también de sus actuaciones en vivo y su felicidad mientras hace música. Sumó imágenes con sus perros y de su relación con Justin Long, con quien se comprometió en diciembre pasado.

"A quienes me ayudaron en este viaje, ya sea al principio, en el medio o hasta ahora, ustedes saben quiénes son y les debo mi vida. Gracias", expresó con gratitud.

Paris ha hablado en varias ocasiones de sus problemas emocionales, incluidos los intentos de suicidio y su proceso de autolesiones.

A quienes me ayudaron en este viaje, ya sea al principio, en el medio o hasta ahora, ustedes saben quiénes son y les debo mi vida. Gracias. -Paris Jackson / Modelo

Durante sus primeros años, Paris Jackson (26 años) creció bajo el cuidado de su padre junto a sus hermanos Michael Joseph y Blanket Jackson. Sin embargo, la vida familiar se trastocó por la inesperada muerte de su padre en 2009, cuando tenía sólo 11 años. Desde entonces, su abuela Katherine ha tenido un papel clave en su crianza, manteniendo un perfil discreto ante los medios.

A pesar de la fama y fortuna que acompañaron su juventud, Paris enfrentó dificultades personales graves, como episodios de acoso y una agresión de un extraño. En 2013, tras reportarse que se había autolesionado antes de tomar pastillas de ibuprofeno, fue enviada a una escuela terapéutica en Utah para tratar su depresión, una etapa crucial para su recuperación y crecimiento personal.