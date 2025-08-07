Peso Pluma y Kenia Os presumen su noviazgo con juego viral

Kenia Os y Peso Pluma son dos de las figuras públicas mexicanas más reconocidas en la actualidad, lo que comenzó como una colaboración musical se convirtió en una de las parejas favoritas de miles de personas.

Apariciones públicas, mensajes, dedicatorias y vídeos han sido la prueba de la relación que mantiene el intérprete de corridos tumbados y la cantante de pop.

"Tommy y Pamela", fue el inicio de la conexión según miles de fans, tiempo después de que la canción se estrenará, ambos se vieron en diferentes eventos como el Super Bowl y se confirmó la relación durante la presentación de Hassanini en el festival Rolling Stone.

La pareja no ha dudado presumir su amor en redes sociales, esta vez fue en TikTok, Kenia publicó un vídeo de casi dos minutos donde ella y él juegan con un filtro de la aplicación que les pone una letra en la frente.

El vídeo con casi 5 millones de likes llamó la atención de usuarios por la conexión que se ve entre ambos, donde deben de mencionar un animal con la letra que allí aparece, y si no lo logran, el otro le dará con una almohada en la cabeza.

Uno de los momentos más destacados es cuando Kenia menciona iguana, cuando aparece la letra "H" en su frente, momento que causó risa entre ambos, y comentarios entre los usuarios.