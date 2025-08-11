Galardonado

El legendario actor hongkonés Jackie Chan fue homenajeado en el Festival de Cine de Locarno con el Pardo alla Carriera, un galardón que celebra su extraordinaria trayectoria. La entrega tuvo lugar en la Piazza Grande, donde Chan fue ovacionado por miles de fans que abarrotaron el espacio mucho antes de que comenzara la ceremonia.

El director del festival, Giona Nazzaro, entregó el premio a Chan en una noche que batió récords de asistencia. Según los organizadores, nunca antes se habían visto escenas similares en los últimos cuatro años del evento. Desde horas antes, seguidores lucían camisetas con frases como: "Amo a Jackie Chan", carteles con pandas dibujados a mano y copias de sus películas.

Incluso, el festival envió un correo a sus delegados advirtiendo de la alta afluencia, algo inusual, tras la proyección de Proyecto A (1983), presentada por el propio Chan. Durante ese evento, el actor fue asediado por fans que le entregaron regalos y le pidieron fotos, algunos incluso poniéndole en brazos a sus hijos para capturar el momento.

En su discurso, Chan, sin traductor, agradeció al festival y a todos los cineastas y coprotagonistas con los que ha trabajado.