Hija de Carmen Salinas pide oportunidades para sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO

A lo largo de su carrera, Salinas se destacó por su generosidad, compartiendo obsequios, abriendo las puertas de su hogar y preocupándose por el bienestar de la gente del medio, por lo que Eugenia lamentó que estas amistades se hayan distanciado una vez que terminó la ayuda.

"Qué te puedo decir, van rodando los días, el tiempo y sí se va alejando la gente, pero uno no puede forzar el amor y el cariño", expresó Plascencia a "De primera mano".

Señaló que era triste que ya no la buscaran para saber cómo estaban o si estaban bien de salud, o en general, que demostraran cariño hacia ellos.

"Mi mamá sembró ese amor hacia tanta gente. Pero cada cabeza es un mundo y cada persona vive su vida. Hace sus cosas", agregó. Recordemos que la famosa falleció a causa de una hemorragia cerebral.





Según María, su madre ayudó a políticos, policías, periodistas y artistas, llegando incluso a pagar medicinas, hospitales y funerales.

"Mi mamá siempre ayudó hasta el final de su muerte", afirmó. Ahora, Eugenia externó que no está reclamando obtener el mismo apoyo que su madre brindó, pero espera que en el medio de los productores no se olviden de sus hijos, preparados en música y producción, solicitando una oportunidad laboral.

"Yo quiero que no les cierren las puertas a ellos. Mi hijo estudió unos diplomados de cine, él podría ayudar. No pido otra cosa más que no nos cierren las puertas", compartió.