Fanáticos de CDMX se preparan para la experiencia The Weeknd

CIUDAD DE MÉXICO

Miles de seguidores se congregaron a las afueras del estadio, algunos desde las primeras horas de la mañana de este viernes, con la determinación de asegurarse un lugar lo más cercano posible al escenario. Su espera, que comenzó a las 4:30 de la mañana, se prolongará durante hasta que el talentoso cantante estadounidense haga su entrada triunfal al escenario.

Mientras tanto, la multitud se mantuvo hidratada, disfrutó de comidas y compartió las canciones de su artista favorito a través de altavoces, a la par que aguardaban la apertura de las puertas.

Los más perseverantes alcanzaron su objetivo, y mediante fotografías compartidas en redes sociales, despejaron la incertidumbre que todos compartían: ¿Traería The Weeknd la misma producción que se vio en Monterrey? Parece que sí, ya que una escultura metálica de un cuerpo femenino aguarda serena al final del pasillo que conecta el escenario con la sección general del público.

Sin embargo, aún queda por verse si la luna que ha estado presente junto a Abel Tesfaye, nombre real del famoso, también iluminará la noche de hoy. No nos referimos a la luna de la capital, que curiosamente ha estado en fase de luna llena en los últimos días, sino a la que forma parte integral del espectáculo de The Weeknd y se hace visible durante el desarrollo del concierto.

Esta luna además se ilumina de distintos colores, funcionando por momentos como una pantalla esférica que ofrecerá efectos visuales a los 65 mil seguidores que se espera asistan este viernes al concierto, pues las localidades se encuentran agotadas.

Además la expectativa aumentó, por todos los detalles que se dejaron ver en su último concierto, incluyendo las formas robóticas o humanoides con las que hace un performance el cantante, y el setlist, que incluye temas desde su último álbum hasta los éxitos que lo llevaron a ser considerado para tocar en el Super Bowl del 2020.

LA FAMA

Party Monster

Take My Breath

Sacrifice

How Do I Make You Love Me?

Can't Feel My Face

Lost in the Fire

Hurricane

The Hills

Kiss Land

Often

Crew Love

Starboy

House of Balloons

Heartless

Low Life

Reminder

CIRCUS MAXIMUS

Faith

After Hours

Earned It

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Is There Someone Else?

I Was Never There

Wicked Games

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears

Less Than Zero

Tears in the Rain

Creepin'

In Your Eyes

Moth to a Flame.