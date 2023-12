El ugly sweater de Danna Paola que necesitas para esta Navidad

CIUDAD DE MÉXICO

El espíritu celebrativo está más presente que nunca y Danna Paola nos lo dejó claro a través de sus redes sociales, con una prenda que es perfecta para la cena de Nochebuena, es abrigadora y puedes combinar con cualquier cosa.

Guapa y muy navideña, a través de su cuenta de Instagram, Danna Paola compartió una imagen en sus historias donde se le puede ver usando un suéter navideño que sin duda querrás tener para estas fechas.

Se trata de un ugly sweater en color verde, con un diseño de galleta de jengibre, detalles en rojo en el cuello y mangas, botones negros como ojos y vestimenta de la galletita, y algunos detalles en blanco. La cantante combinó este lindo suéter con un maquillaje natural y sutil con labial nude y su cabello largo suelto.

Si aún no tienes outfit para Navidad, un ugly sweater es la prenda perfecta para sacarte del apuro. Lucirás acorde a la ocasión, y ya no tendrás que preocuparte por un look más elaborado.

Hay una gran variedad de diseños y colores de ugly sweaters entre los que puedes elegir, y puedes combinarlo con pantalones de vestir, jeans, faldas, medias. Puedes agregar chamarras de cuero, botas altas, tenis, guantes, gorros y los accesorios que prefieras.

También puedes combinarte con otras personas, ya que existen juegos de ugly sweaters en pareja, ¡y hasta con tu mascota! La lista de opciones es variada y perfecta para cada gusto.

Aunque el ugly sweater pueda parecer una prenda controversial, su historia es muy interesante. Según CNN Style, este tipo de suéteres comenzaron a aparecer en la década de 1950, un momento en que se daba la creciente comercialización de la festividad navideña.

Sin embargo, no fue hasta 1980 que el ugly sweater tomó fuerza con el auge de la cultura pop y la comedia, como una forma de simbolizar o representar la alegría y diversión en las fiestas.

Hoy muchos amamos este tipo de suéteres, pues son calientitos, muy navideños y los podemos encontrar en muchos diseños con personajes, copos de nieve, patrones, en dúo y más.

Las noches frías y navideñas requieren de una prenda abrigadora como el ugly sweater, que puedes encontrar en muchos lugares.

Firmas como Pull&Bear, H&M y Cuidado con el perro, tienen algunos suéteres de este tipo en su catálogo, o incluso puedes encontrarlos en Mercado Libre y Amazon.

Atrévete a darle el sí a esta divertida y alegre prenda, que por supuesto te facilitará elegir un look para Nochebuena y te hará lucir muy acorde a la ocasión, con comodidad, estilo y bien abrigado.