Así es el montaje del escenario para el show de Ricky Martin

GUADALAJARA, Jalisco

El ídolo boricua no escatima en recursos para su gira sinfónica. Cancún, Mérida, CDMX y León ya vieron el show a lo íntimo que el intérprete de "Pégate", "María" y otros éxitos ha dado de la mano de la Orquesta Sinfónica de House Beat, dirigida por el Maestro Mario Santos; y mañana le toca turno a La Perla Tapatía.

Son 10 camiones y 20 toneladas de equipo técnico los que están llegando desde el lunes al Estadio 3 de Marzo, y con ayuda de 200 personas va tomando forma el magno escenario que recibirá al ídolo latino y 60 músicos, adelanta Édgar García, promotor de la gira en México.

"Tenemos más de 300 metros de pantalla LED, que llegan a medir 10 metros de altura y están divididos en tres partes. Se vuelve un escenario impresionante con todas las luces y toda la orquesta", comenta.





Intimidad, pasión y emotividad promete el cantante de 51 años con su concierto sinfónico, el cual no deja de ser animado y de contagiar las ganas de bailar, según Emmanuel Macías, de PARS Productions.

"No es un show para estar sentado, obvio hay canciones tranquilas, pero esta propuesta no debe perdérsela quien ya vio a Ricky en otro momento. Este esquema sinfónico acerca a una banda sinfónica gigantesca y la música es impecable. Hay mucha vibra y emoción, no es un concierto clásico lento o recital, porque también hay momentos movidos. Ricky se la pasa bailando e interactuando con la gente", dice.

Aunque quedan pocos boletos de venta en Ticketmaster, que oscilan entre los 890 y 3 mil 990 pesos, se espera anunciar pronto el sold out y que más de 18 mil personas disfruten la experiencia desde temprano.

El concierto está programado para las 20:30 horas, pero será antes, en punto de las 13:00 horas, cuando abran el lobby (cancha anexa al Estadio) para dar paso al convivio y la compra de bebidas sin alcohol. Hasta las 18:00 horas se abrirán las puertas y la gente podrá tomar su lugar frente al escenario.

Se recomienda llegar temprano, pues la Universidad Autónoma de Guadalajara abre espacios de estacionamiento (con costo), comentó Macías.

Numeralia

10 camiones

20 toneladas de equipo técnico

60 músicos en escena

200 personas trabajando en el montaje de escenario

90 minutos de show

Más de 18 mil asistentes

70 por ciento en cancha

30 por ciento en gradas