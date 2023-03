De NY para el mundo

A seis años desde la última vez que pisó el sótano del legendario Studio 54, en Nueva York, el 54 Below, Bianca Marroquín está de regreso, pero ahora la invitación es universal.

Monterrey, N.L.

A seis años desde la última vez que pisó el sótano del legendario Studio 54, en Nueva York, el 54 Below, Bianca Marroquín está de regreso, pero ahora la invitación es universal.

La cita con la cantante y actriz será el 1 de abril, a las 21:30 horas, sólo que ahora además de cantar con público en vivo, el show se transmitirá en tiempo real vía streaming.

"Me dicen en el 54 Below que ahora están acostumbrando a preguntar a los artistas que si quieren que se pase el show live streaming y a mí me parece perfecto porque de esa manera los que estén en México o en otros países que quieran verme, van a poder adquirir su ticket de acceso para verlo desde la comodidad en donde se encuentren", explicó la estrella del musical Chicago.

BIEN ACOMPAÑADA

"El concierto lo comparto con el público con mucho cariño y entusiasmo tomando un poquito de todos los conciertos que he hecho, con las experiencias que he vivido hasta ahorita".

Prometió compartir anécdotas de su carrera, de lo que ha aprendido, ha vivido y lo que le ha permitido crecer en lo profesional.

Bajo la dirección musical de Dan Micciche, la mexicana se acompañará de siete músicos que esa noche serán sus cómplices.

A CHICAGO CORTA TEMPORADA

Tras su confirmación para volver al 54 Below, Bianca nuevamente fue invitada a reintegrarse a Chicago en una corta temporada de un mes, que iniciará el 13 de marzo y concluirá el 9 de abril.

"Según yo me quería llevar este año tranquila, pero me habla Chicago y me ofrece regresar como Velma Kelly. Les dije que les hacía nada más un mes porque yo tengo un compromiso con otro musical del que pronto se dará más detalles", comentó emocionada.

"Sigo siendo novedad en el show porque soy la única actriz que ahorita hace los dos personajes, de Velma y Roxie".

SU GRAN FAMILIA

Bianca se reincorpora al espectáculo de Broadway en el que ha participado en los últimos 21 años, prepara su concierto y tiene en puerta un nuevo musical.

Volver al Ambassador Theatre y encontrarse con sus antiguos compañeros, a quienes considera su familia artística, significa mucho porque siente como si fuera la primera vez.

COMPARTIRÁ CON DRAG QUEEN

Bianca está muy feliz porque le tocará coincidir en el escenario con Jinkx Monsoon, la famosa drag queen ganadora del reality RuPaul´s Drag Race.