Las 7 canciones más exitosas de Paquita la del Barrio

"Hombres Malvados" Editado en 2004, este sencillo, que le da nombre al disco homónimo, encapsula perfectamente la eterna lucha de Paquita por desmitificar al macho mexicano. Del álbum valen la pena rescatar también "Me Tiene que Respetar" y "Pobre Pistolita". "Rata de Dos Patas" Forma parte del disco Taco Placero. 'Rata de Dos Patas' es considerada el mayor éxito en la carrera de la cantante. Creación del compositor Manuel Eduardo Toscano, el tema está dedicado, según reveló Paquita hace varios años, a su ex esposo Alfonso Martínez, quien tenía otra familia sin que ella lo supiera. Sin embargo, Toscano dijo que se inspiró también en Carlos Salinas de Gortari. "Piérdeme el Respeto" Otro tema que le da nombre a uno de sus discos más queridos, del 2000, el cual incluye composiciones no tan directas ni apasionadas, pero sí igual de entretenidas, como "Que Me Perdone tu Perro" y "No Me Amenaces". "Taco Placero" Este sencillo le dio nombre al álbum homónimo que Paquita lanzó en el 2000, ya establecida como todo un ícono musical en México. El disco incluye otras joyas que vale la pena escuchar, como "Crucifixión", "Sabor de Engaño" y "Me Maldigo".