Arrancará ´La Mostra´

El director italiano, Paolo Sorrentino, abrirá la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia con su nueva película "La Grazia", que tendrá su estreno mundial y competirá por el León de Oro el próximo 27 de agosto en la prestigiosa Sala Grande del Palazzo del Cinema.

Según reportes de Deadline y Variety, el filme, protagonizado por Toni Servillo y Anna Ferzetti, ha sido descrito como una obra que aborda los últimos días de una presidencia italiana ficticia, aunque los detalles sobre la trama se mantienen bajo reserva.

"Estoy muy feliz de que el Festival de Cine de Venecia se inaugure con la nueva y muy esperada película de Paolo Sorrentino", dijo Alberto Barbera, director del certamen, quien recordó que el realizador ha presentado en el evento títulos como One Man Up y Fue la Mano de Dios, éste segundo le concedió el León de Plata Gran Premio del Jurado en 2021.

REGRESA A COMPETENCIA

"El regreso de Paolo Sorrentino a competición trae consigo una película destinada a dejar huella por su gran originalidad y su impactante actualidad, que el público del Festival de Cine de Venecia tendrá el placer de descubrir en la noche inaugural", añadió Barbera.

La Grazia fue escrita y dirigida por el propio Sorrentino y es una producción de The Apartment, Numero 10 y PiperFilm, bajo el respaldo de Fremantle.

Nacido en Nápoles en 1970, Paolo Sorrentino es uno de los cineastas más destacados del cine contemporáneo. Entre sus obras conocidas figuran The Consequences of Love, The Family Friend, Il Divo, que ganó el Premio del Jurado en Cannes, y La Gran Belleza que se alzó con el Óscar, el Globo de Oro y el BAFTA a Mejor Película en Lengua Extranjera en 2014.