Paola Rojas se quiebra al tocar la prohibición que le hizo su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Paola Rojas enfrenta un momento familiar complicado y que la tiene sensible, tiene que ver con uno de sus hijos y la prohibición que le hizo, la periodista y conductora compartió el momento con sus amigas de "Netas divinas".

Rojas, tiene dos hijos llamados Leonardo y Paulo, producto de su relación con el exfutbolista Luis Roberto Alves "Zague", uno de ellos desea ser futbolista, por lo que Paola desea estar junto a él y apoyarlo en cada paso que dé, como asistir a sus entrenamientos y a los partidos.

Sin embargo, su hijo le ha pedido, fuerte y claro, que no asista, decisión que tiene contrariada a la periodista, pues no quiere incomodar a su hijo, pero a la vez desea estar a su lado en esta importante etapa en la que hace lo que ama, el futbol.

Durante el programa de "Netas Divinas", donde Paola Rojas comparte cuadro con Consuelo Duval y Natalia Téllez, platicó el momento complicado que vive con uno de sus hijos.

Comenzó diciendo que de por sí hay factores de sobra con los cuales le pueden hacer bullying a su hijo, por lo que ella no quiere convertirse en otro factor

"Él me pide que por favor no vaya a sus entrenamientos y partidos de fútbol", confesó conmovida, y agregó: "me dijo que le molestaba mucho", puntualizó.

Rojas comentó que será complicado darle gusto a su hijo, pero lo hará a pesar de que para ella será perderse momentos muy importantes.

"Es lo más importante en mi vida, quiero verlo en eso, donde pone tanto esfuerzo, tanto empeño y a lo que se quiere dedicar, lo tengo que hacer, pero me duele", reiteró mientras recibía un abrazo de su compañera Galilea Montijo, quien también lidia con un hijo preadolescente.

A la par, Paola Rojas disfruta de una vida en pareja, está muy enamorada, recientemente asistió a un evento con su novio, quien no es una persona pública.