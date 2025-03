La controversia de Paola Núñez y el Día de la Mujer

La actriz Paola Núñez dividió opiniones en redes sociales tras minimizar el Día Internacional de la Mujer y afirmar que el día realmente importante era la jornada de esterilización animal en Tecate, Baja California, un evento que se realizó el domingo 9 de marzo.

"Hoy es Día de la Mujer, wuuuuu.....mañana sí es un día importante, porque es la jornada de esterilización gratuita aquí en Tecate, mañana domingo 9 de marzo, 8 de la mañana", expresó en el video promocional del evento en el que ella fue promotora.

Aunque muchos aplaudieron el amor y el compromiso que Paola ha mostrado con los animales, muchos descalificaron su comentario y desdén al Día Internacional de la Mujer, tachándolo de fuera de lugar e insensible.

"Qué comentario tan fuera de lugar, si no te interese el movimiento, qué necesidad de la expresión. Qué padre tu causa, cero lindo que minimices otra que claramente no te interesa". "Wow para crear consciencia sobre una problemática no debes minimizar otra". "Que el privilegio no te nuble la empatía". "Qué triste entender y utilizar la libre expresión como libre agresión", se lee entre los comentarios.

Algunos usuarios aplaudieron la expresión de la protagonista de la telenovela como "Amor en custodia", y se unieron a la idea de que hay otras causas más importantes que "salir a rayar" paredes.

"Exacto, mañana si es un día importante, las mujeres podemos aportar más a la sociedad que sólo ir a rayar paredes como esto, bravo Paola".

Ante el revuelo que causó su video, Paola Núñez compartió otro como respuesta a los comentarios que le hicieron en su cuenta de Instagram, sin embargo, aunque con el inicio de su discurso se piensa que la actriz ofrecerá una disculpa por su comentario, esto no ocurre, pues refuerza lo dicho inicialmente.

"Ayer (sábado 8) hice un comentario diciendo que el Día de la Mujer para mí no era tan importante como el día de hoy, porque hoy es la jornada de esterilización aquí en Tecate; muchas personas dijeron que mi comentario era insensible, fuera de lugar, sólo quiero decir que no saben lo bien que nos fue en esta campaña, la gente empezó a llegar a las cuatro de la mañana", dijo entusiasmada.

Por supuesto que su video generó opiniones encontradas, la mayor parte de ellas criticando nuevamente su postura en contra de la importancia del Día Internacional de la Mujer.

"No puedes demeritar un movimiento para darle voz a otro. Ser un líder opinión conlleva una gran responsabilidad. Respetable si no defiendes algún movimiento, inaceptable si buscas llamar la atención haciendo menos otro".