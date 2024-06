Después de 25 años se me está haciendo justicia: Paola Durante

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el revuelo que ha causado la serie ¿Quién Lo Mató?, en referencia al asesinato de Paco Stanley hace 25 años, Paola Durante expresa su desacuerdo, y porque considera que han lucrado con su historia, demandará para que le den lo correspondiente.

"Siento que después de 25 años se me está haciendo justicia, porque hicieron ver la realidad, porque yo no era la que decía nada. Hay cosas que sí pasaron, muy fuertes, pero otras no.

"Voy con mi equipo legal para proceder, mi abogada que está acá, mi abogado, Roberto Flores. No puedo hablar mucho de esto; ellos se van a encargar. No es pelear, no es enojarme, hace 25 años no alcé la voz, pero sí creo que cuando compartes el pastel, te va mejor", dijo Durante en conferencia de prensa.

Y reiteró que aunque hay muchas versiones sobre lo que sucedió en el asesinato de Stanley, ella es la única que sabe lo que pasó y que espera que sea una demanda en contra de los responsables de la serie que transmite Prime Video.

"Sí vamos a demandar, tiene que ser por algo bueno. Todo mundo ha ganado con esta historia, menos nosotros, hemos sido juzgados, señalados, maltratados y perdimos la oportunidad de muchas cosas. Entonces, que nos compartan. Y lo digo: 'Nadie puede contar mi historia porque yo sólo la conozco, la viví en carne propia'", destacó la uruguaya aún no nacionalizada mexicana.

Radicada en Puerto Vallarta, y enjuiciada e investigada por su presunta responsabilidad en le caso de Stanley, Paola fue declarada inocente de los cargos y en la teleserie más reciente es personificada por Belinda.

CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

Ha habido memes, comentarios y críticas en redes sociales a favor y en contra de ella, lo cual le ha molestado, pero ya asimiló.

"Salió una foto donde supuestamente dije que yo era más bonita que Belinda. Y jamás diría algo así. Ella es hermosa por dentro y por fuera; Ella ha sido toda una dama y ha hablando muy bien de mí, la admiro bastante.

"Hay gente que se cree todo (en las redes); Hay cosas que dicen que son súper ofensivas; Insisto, ya sabrán mi verdad", enfatizó Paola, quien dijo que este miércoles contaré en su podcast QuienEs_Paola.

Le pareció irónico, aseguró, que hace algunos años, ejecutivos de varias televisoras y streaming, le hayan dicho a ella y a Mario Bezares, que contar su historia no sería redituable y se enfrentarían a muchas demandas.

"Y ahora con todo esto, miren, ya no entiendo", ironizó.

Durante la reunión con los medios de comunicación en el Nuevo Teatro Versalles, Paola Durante recordó algunos pasajes que ha vivido en los últimos años, como el fallecimiento de su madre y la reconciliación con su hija y con su madre, además del contacto cercano aún tiene con su prima, Bárbara Mori y lo mucho que le ayudó Yuri cuando entró en proceso de crisis por varios duelos.

De hecho, aunque hace tiempo no tiene contacto con Mario Bezares, uno de los más señalados en el caso del fallecido conductor, celebró que sea uno de los participantes del reality show La Casa de los Famosos 2, de Televisa.

"Mario no tiene que limpiar nada, no tenemos que limpiar ninguna imagen porque hace 25 años vivimos una gran injusticia, salimos absueltos, yo salí absuelta, y desde afuera lo estaré apoyando.

"A mí la verdad me daría miedo entrar a un programa así, ya estuvimos en una cárcel y no quiero hacerlo. Sí hubo acercamientos, pero ya no es lo mío", detalló Durante.

En las próximas semanas, dijo quien fuera reportera y conductora de TV Azteca, comenzará una serie de conferencias motivacionales y de empoderamiento a la mujer, que llevará a lugares diversos, entre ellos, algunos reclusorios.

Y dijo que una de las personas que quiere tener presente como espectadora es Sara Aldrete, quien es su amiga y es la reclusa que más la ayudó cuando estuvo en prisión.