Serán honradas en los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación anunció que Enrique Bunbury y el grupo Pandora serán reconocidos con el Premio a la Excelencia Musical 2025, que celebra la trayectoria y aportaciones de artistas que han marcado la historia de la música latina.

Junto a ellos, también recibirán este honor Susana Baca, Ivan Lins y Olga Tañón, destacados exponentes que han enriquecido la cultura musical con su talento y creatividad, reafirmando su legado en la industria musical.

Además, Eric Schilling será galardonado con el Premio del Consejo Directivo, que reconoce importantes contribuciones a la música latina desde roles no interpretativos, destacando su labor detrás de escena como ingeniero y productor.

La Academia Latina de la Grabación."Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de celebrarlos a todos durante la 26.a Entrega Anual de la Semana Latin Grammy".

La ceremonia de homenaje se llevará a cabo en un evento privado presentado por Windstar Cruises el domingo 9 de noviembre de 2025 en Las Vegas.



