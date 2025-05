Arranca la polémica con Karoli

Antes de que Dulce muriera y, todavía antes de que enfermara, cedió los derechos de su paleta de maquillaje a Mitzy, el diseñador, quien fuera uno de sus más entrañables amigos, motivo por el que ya se dio a la tarea de lanzar el producto; sin embargo, Romina Mircoli podía proceder legalmente, ya que estaría haciendo uso de otros aspectos que, aparentemente, la cantante nunca le cedió.

El diseñador de las famosas dio a conocer que ya lanzó la paleta de maquillaje de Dulce luego de que, con su fallecimiento, se diera a conocer públicamente que, como herencia en vida, decidió cederle los derechos del producto.

DIMES Y DIRETES

Y si bien, la hija de la cantante, Romina Mircoli, estaba enterada de este proyecto, afirma que su madre le dejó a Mitzy únicamente el derecho de usar su nombre en la paleta, mas no le autorizó usar su imagen, así como tampoco podría distribuir el maquillaje fuera de Estados Unidos, como ya lo está haciendo.

"La imagen está autorizada, yo tengo los derechos de ´Dulce, la cantante, cosmetics´, por 10 años; está firmada y autorizada para esta paleta en México y Estados Unidos", dijo el diseñador a "Ventaneando".

También indicó que ya recibió un documento firmado por los asesores legales de Romina, sin embargo, aclara que él consultó a sus abogados antes de lanzar el producto, pues fueron ellos quienes le confirmaron que podía lanzar la paleta al mercado sin temer a represalias legales.

TODO LEGAL

"Ella ya me mandó un papel, tengo un papel de sus abogados, vienen demandas; por eso hay abogados, pero mi abogado me dijo: ´Mitzy, está todo legalizado´, por eso estoy aquí", ahondó.

Mitzy contó que, si Dulce desistió de participar en el proyecto fue porque su hija la habría amenazado con prohibirle ver a su nieto si seguía haciendo negocios comerciales con Francisco Cantú, pues el empresario es hermano de Rosa Burciaga, dueña de Karoli, la marca que distribuirá la paleta.

"Me dijo Dulce: ´no lo voy a hacer, no puedo continuar porque me dijo mi hija que si lo hacía me olvidara de mi nieto´; fue entonces que me dijo: ´Mitzy, sigue tú con el proyecto´. Sabía que (Romina) sí le podía cumplir esa amenaza; fue la decisión que ella tomó", precisó.