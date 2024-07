Paga Coldplay millones a ex manager para resolver disputa

GUADALAJARA, Jalisco.-Coldplay resolvió una disputa legal con su ex manager, Dave Holmes, al acordar pagarle una suma de siete cifras (no revelada) después de que Holmes demandara a la banda por 12 millones de dólares en comisiones impagadas, informó el Daily Mail.

Dave Holmes, que había sido el manager de Coldplay durante más de dos décadas, se separó de la banda en 2022. Posteriormente, presentó una demanda en la que señaló que Coldplay le debía comisiones por los décimo y undécimo álbumes de la agrupación, que aún no se han lanzado. Coldplay, por su parte, presentó una contrademanda por más de 17 millones de dólares, tras acusar a Holmes de perder el control del presupuesto durante su gira "Music of the Spheres" y de excederse en los gastos por más de 21 millones de dólares.

Según documentos judiciales presentados en el Tribunal Superior de Londres y obtenidos por The Sun, la banda decidió llegar a un acuerdo confidencial para evitar que detalles privados salieran a la luz durante el juicio.

"Chris y la banda están contentos de haber trazado una línea en la arena y solo quieren seguir adelante", dijo una fuente cercana a la banda a The Sun.

Desde la salida de Holmes, Phil Harvey, amigo cercano de Chris Martin y quien financió la primera grabación de la banda, asumió el liderazgo del equipo de gestión de Coldplay.

La disputa legal también reveló detalles sobre los gastos de la gira que desagradaron al grupo, como 16 pilares de escenario personalizados que costaron más de 10 millones de dólares y un proyecto visual conocido como Jet Screen por 9.7 millones de dólares, que se utilizó solo en diez conciertos.

Además, Coldplay acusó a Holmes de usar su posición para asegurar préstamos de 30 millones de dólares a tasas preferenciales de la empresa de conciertos Live Nation, lo cual, según la banda, podría haber influido en sus decisiones relacionadas con la gira.