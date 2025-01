Demandan al padre de Liam Payne por difamación

Por: El Universal

Enero 19, 2025 - 03:45 p.m.

Roger Nores, amigo "cercano" de Liam Payne, presentó una demanda por difamación contra Geoff Payne, padre del cantante. El famoso falleció en octubre de 2024 tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por el portal "TMZ", el progenitor del exmiembro de One Direction declaró bajo juramento en Buenos Aires que Nores, quien es empresario, tenía "plena responsabilidad en el cuidado de Liam" durante sus últimos días de vida.

Nores asegura que dichas afirmaciones son incorrectas. Aunque reconoció que eran "queridos amigos", afirmó que nunca asumió el rol de cuidador ni recibió pago alguno por ello. Según él, Liam era completamente independiente, aunque había luchado durante años contra la adicción, entrando y saliendo de centros de rehabilitación. En la autopsia del cantante se reveló que había múltiples drogas en su sistema.

En los documentos obtenidos por "TMZ", Roger señala que "Geoff necesita retractarse de su declaración jurada, ya que sabe muy bien que yo no fui el enfermero ni el cuidador de Liam. Liam, a quien extraño todos los días, era mi querido amigo y un hombre libre, independiente, brillante y respetuoso que hacía lo que quería cuando quería."

El empresario dijo que las declaraciones de Geoff han afectado gravemente su reputación, por lo que solicita una compensación superior a los 10 millones de dólares. Asimismo, señaló que, de ganar la demanda, los ingresos se destinarán al hijo de Liam, Bear.

Nores también negó haber proporcionado drogas reactivas o haber controlado medicamentos recetados que Liam consumiera. Además, acusó a Geoff de ocultar correos electrónicos en los que él advertía sobre su incapacidad para seguir ayudando al cantante. Según el empresario, en septiembre de 2024 instó a Geoff a hacerse cargo de su hijo, pero este nunca lo visitó. Describió que, tras el despido de uno de los cuidadores de Liam, Geoff no tomó medidas para reemplazarlo.

Roger Nores es uno de los cinco imputados en la investigación por la muerte del cantante, enfrentando acusaciones de abandono de persona y de haberle proporcionado drogas.

Declaraciones de Geoff Payne sobre Roger Nores

En su testimonio, Geoff Payne mencionó que en mayo de 2024 Rogelio Nores se ofreció a hacerse cargo de Liam y gestionar su ingreso a rehabilitación. Según Geoff, era crucial que su hijo se mantuviera activo y no estuviera solo. También expresó preocupación cuando Liam despidió a un guardaespaldas que lo ayudaba a mantenerse alejado de las drogas.

Los últimos momentos de Liam Payne

Según los reportes, el día anterior a su fallecimiento, Liam pidió cuatro botellas de whisky a las 10:00 PM y repitió la solicitud a las 6:36 AM del día siguiente. A las 7:00 AM, envió un mensaje a "Roger" diciendo: "Amigo, creo que me voy a tirar a una prosti...". Más tarde, a las 9:32 AM, pidió 6 gramos de una sustancia presuntamente cocaína.

Ese mismo día, Nores visitó el hotel CasaSur y salió a desayunar con Liam, quien continuó bebiendo whisky. A las 11:30 AM, Payne estaba con dos trabajadoras sexuales, quienes indicaron que tuvieron intimidad con él y que también les pidió cocaína. Según su testimonio, el cantante se enfureció cuando le pidieron que les pagara, golpeando objetos en la habitación.

A las 2:00 PM, Liam le comentó a un empleado que necesitaba "7 gramos más para hoy". A las 3:45 PM, Roger regresó al hotel para pagar a las trabajadoras sexuales, pero a las 4:00 PM un empleado informó que Liam estaba "visiblemente borracho". Nores salió del lugar a las 4:04 PM.

Posteriormente, un miembro del personal escuchó ruidos provenientes de la habitación de Liam, quien estaba rompiendo objetos. Intentaron contactar a Roger, pero no respondió hasta las 4:25 PM, cuando envió un mensaje preguntando cómo estaba. Liam no contestó.

Fuentes aseguran que Nores visitó a Liam tres veces ese día. Sin embargo, Roger insiste en que, una hora antes de su muerte, Payne parecía estar en buenas condiciones.