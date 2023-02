No se esconde de nadie

Pablo Montero declinó conceder entrevistas a los medios luego de que su abogado Eliser García Macdonel le sugiriera que esperara, con el fin de determinar si habrá una carpeta de investigación por una acusación formal en su contra por un delito sexual.

"Entiendo el interés de los medios de comunicación por tener más información sobre el caso, sin embargo, al existir un procedimiento legal no me es posible emitir una declaración en este momento, pero sí puedo decir que soy inocente", indicó el cantante y actor.

"Quiero confirmar que estoy en México trabajando, incluso, el fin de semana tendré una presentación en vivo, por lo que también desmiento que me esté escondiendo.

"Como siempre lo he demostrado, soy una persona que da la cara, y en esta ocasión no será la excepción, pues no he cometido ningún delito. Me comprometo a emitir una declaración tan pronto sea pertinente", escribió Montero en la misiva, enviada por medio de su agente de prensa.