Sentencian a 5 años de cárcel a Pablo Lyle

Previo a la lectura de la sentencia emitieron algunos mensajes de parte de la hermana, el cuñado y la esposa de Pablo Lyle, así como de él mismo, quien se dirigió por primera vez a la familia del occiso.

"Todos los días le pido a Dios porque sé que este día estaba por llegar y oro porque este día les traiga a ustedes paz y sin importar lo que pase hoy, puedan salir de esta corte con paz en su corazón.

"Su pariente perdió la vida por algo que yo hice, algo que estará conmigo, me acecha cuando me voy a dormir en la noche y sigue ahí cuando me levanto", dijo.