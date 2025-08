Dan su mejor partida

Y uri y Fanny Lu, par de reinas que apostaron su mejor juego de cartas y sus mejores notas para crear "Otra Partida", canción que las reunió y que forma parte del disco de la caleña, Una Vida Bien Vivida.

"Yo no soy nada buena para las cartas, pero con Fanny Lu le hice al cuento, hice el intento, pero sí, soy cero buena para las cartas", reconoció la intérprete de "Cuando Baja la Marea" y "El Espejo".

"A mí me encanta, la verdad sí soy buena, con todo eso jugamos nuestra partida, esa relación con la vida, yo siempre apuesto para ganar, y me gusta y me divierto jugando. Y siempre hay un simbolismo de los juegos con la vida porque ´otra partida´ te lleva a pensar que hay otra oportunidad, hay una ilusión de seguir jugando, de ir con el momento de la vida", advirtió la intérprete colombiana.

El videoclip de la canción estará disponible muy pronto.

Ambas recordaron que la primera vez que coincidieron en un lugar fue en una emisión de Objetivo Fama, en Puerto Rico; la mexicana de 61 años entrevistó a la colombiana de 52.

"Le conté toda mi historia y le dije lo mucho que la amaba. Después en un programa coincidimos cuando yo estaba como coach de La Voz. Colombia y ella llegó como co-coach, y de ahí nació una amistad única que ahora nos lleva a compartir fiestas, visitarnos, escribirnos.", platicó Fanny Lu.

"Fue un momento muy lindo en Objetivo Fama, y luego en La Voz. Colombia. Ella, muy linda, siempre hablando muy bien de mí, de mi trabajo", añadió Yuri.





HACEN CLICK

Desde entonces, la dos cantantes que han mezclado el pop, rock, tropical, bolero y hasta ranchero en sus distintas carreras barajaron la idea de grabar una canción juntas, pero no había salido la ideal.

"Fanny me dijo: ´Mana, hay que hacer algo juntas´. Y sí, yo quería, me mandaba una canción y le decía: ´Está rebuena, pero le falta algo´. Luego mandaba otra, y decía: ´Sí es buenísima, pero no sé, no vamos ahí´. Hubo muchas posibilidades, pero no. Hasta hoy es el momento de estrenar la que estaba hecha para nosotros y yo quedé feliz con el resultado", apuntó Yuridia Valenzuela (su nombre real), esposa de Rodrigo Espinoza.

Con "Otra Partida", las intérpretes celebran las segundas oportunidades y las caídas que enseñan luego de levantarse, tal como le ha sucedido a las dos.

"Es que es muy real, es lo que vivimos todas y todos. Lo que te dice la canción es que todo está lleno de aprendizajes tan bellos que son el de continuar y persistir, y estar con Yuri siempre es un contagio de positivismo.





MENSAJE PODEROSO

"La canción es un mensaje muy poderoso de que quien se ha caído y se puede levantar, pensar y sentir por sí misma. Nos hace pensar que si un día vivimos una gran caída, siempre habrá tiempo para levantarnos e intentarlo de nuevo", aseguró Fanny Lucía Martínez (nombre real de la colombiana), quien está casada con el empresario Mario Brescia.