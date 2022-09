"Estoy condenado a morir asfixiado": Jorge Ortiz de Pinedo habla sobre su estado de salud

La EPOC es un conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen la circulación del aire y dificultan la respiración.

"Agradezco la salud que tengo, que no es buena. No es buena porque me dio hace 8 años cáncer, me detectaron un tumor en un pulmón izquierdo, en el lóbulo superior y me lo quitaron completo el lóbulo.