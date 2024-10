Revelan ´orgías´ en fiestas de ´Diddy´

Según una colección de videos y documentos vistos por The Post, se revelaron al menos tres de las fiestas sexuales de Sean ´Diddy´ Combs donde el magnate de la música realizaba sus "ataques violentos" hacia sus invitados.

Estrellas como Eva Longoria, Fergie, Ice-T, Quincy Jones y Paris Hilton fueron vistas en las fiestas hasta altas horas de la noche, posterior a los MTV Video Music Awards el 29 de agosto de 2005.

"La Fiscalía de Estados Unidos dijo en un comunicado en ese momento que las fiestas sexuales no siempre eran consensuales. Los videos no muestran pruebas de que alguna de las celebridades presentes en la fiesta anterior estuviera al tanto del alboroto que siguió", resaltó Page Six.

Las pruebas remiten a tres de las fiestas sexuales de Combs, en las que supuestamente coaccionaba o forzaba a mujeres a realizar actos sexuales atroces que duraban horas, poco tiempo después de los eventos de premiación.

Durante la madrugada de ese 29 de agosto, la fiesta se trasladó del club nocturno Space de Miami a la cercana mansión de Combs, transformándose en una orgía según las fotos y videos vistos por The Post.

"El conjunto de pruebas mostraba a dos hombres blancos teniendo sexo con una mujer negra muy joven que claramente tenía polvo blanco debajo de la nariz, mientras Combs estaba ubicado en el fondo.

"Se vio a Combs vistiendo una camiseta blanca con las palabras ´Dios es el más grande´ escritas en letras negras, la misma camiseta que fue fotografiado usando en la fiesta posterior a los VMAs", informó el medio Page Six.

Otra grabación capturó a una pareja manteniendo relaciones sexuales sobre una mesa mientras un grupo de espectadores bien vestidos rodeaba tales acontecimientos.

La colección de videos del archivo presenta también contenido de Sean Combs manteniendo intimidad con una celebridad mucho más joven que él, contenido que se ha puesto a la venta en varios medios de comunicación.