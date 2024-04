Novia de Nicandro Díaz solicita orden de restricción

CIUDAD DE MÉXICO

Robles Ortiz, quien estaba con el productor de Televisa al momento de sufrir el accidente que le quitó la vida en Tulum, dio detalles del percance el pasado 25 de marzo, en una entrevista con Maxine Woodside en donde confesó que no fue la tercera en discordia entre el productor y su exesposa, pues ellos comenzaron su relación cuando Nicandro ya llevaba más de un año separado.

Mariana, quien conoció al productor de telenovelas como "Gotita de amor", "Soy tu dueña" y "Destilando amor", por amigos en común, reveló que tuvo una petición por parte de alguien de la familia de Nicandro, para que no se presentara al velorio.

Sin dar muchos detalles, la pareja del productor confesó que entre ella y los hijos de su pareja no había una buena relación, incluso la hija de Nicandro la desmintió luego de que hablara sobre la muerte de su padre.

Mariana Robles y su equipo de abogados acudieron al Reclusorio Norte para solicitar una orden de restricción en carácter de urgente en contra de determinados agresores, y aunque no quisieron revelar nombres, todo indica que sería en contra de la familia de Nicandro Díaz.

"Se tomaron las medidas y ya me siento apoyada por la ley, sobre todo por mi hija, mi hija es menor de edad, no se vale que se metan con ella", expresó en entrevista con el programa "Sale el Sol".

El abogado de la locutora explicó que son medidas de manera permanente luego de que Mariana Robles y su hija recibieran fuertes y delicadas amenazas a través de mensajes, llamadas e incluso de frente.

A su salida del Reclusorio, Mariana confesó que continúa con los momentos desagradables, primero por la muerte del productor y luego por todo lo que se ha desatado.

"Muy complicado, no me repongo de una cosa y llega otra, gracias a su apoyo y gracias a la ley", dijo.





En un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram hace unas semanas, Mariana confesó: "Me dejaste sola en un mundo lleno de mentiras, hipocresías y traiciones. No sé cómo defenderte, no sé cómo defendernos. ¡Te necesito amor!".