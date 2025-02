Pide Blake Lively 'protección adicional' tras supuestas amenazas

La disputa legal entre la actriz Blake Lively y el director Justin Baldoni ha entrado en una nueva fase, marcada por acusaciones de una supuestas amenazas, difamación y hasta extorsión, por lo que la actriz ha solicitado "protecciones adicionales", informó la revista People.

Después de que ambas partes acordaron una orden de protección (OP), los abogados de la actriz, de 37 años, y su esposo Ryan Reynolds presentaron una carta al juez Lewis J. Liman en el Distrito Sur de Nueva York el jueves 20 de febrero, solicitando una OP más fuerte que la "modelo" del tribunal.

Entre sus solicitudes para la orden, que también presentaron en un documento separado, se encuentran "una categoría de solo para los ojos del abogado, que se aplica a 'Material de Descubrimiento Confidencial de naturaleza tan altamente confidencial y personal, sensible o de propiedad que su revelación es probable que cause un daño competitivo, comercial, financiero, personal o de privacidad'", según la carta.

Los abogados de Lively y Reynolds continuaron afirmando que "existen buenas razones para que el tribunal adopte la orden propuesta", citando la demanda enmendada recientemente presentada por la actriz contra Baldoni, de 41 años.

"Como se detalla en la queja enmendada de la Sra. Lively, ella, su familia, otros miembros del elenco, varios testigos de hechos y personas que se han manifestado públicamente en apoyo de la Sra. Lively han recibido comunicaciones violentas, profanas, sexistas y amenazantes", afirma la carta.

Lively demandó a su director y coprotagonista de Romper el Círculo (It Ends With Us), Baldoni, al productor Heath, a Wayfarer Studios y su cofundador Steve Sarowitz, a la publicista de Baldoni, Jennifer Abel, a la experta en relaciones públicas de crisis Melissa Nathan y su agencia, y a Jed Wallace y su firma de gestión de crisis, alegando acoso sexual y una campaña de desprestigio en represalia, lo cual ellos niegan.

A su vez, Baldoni y otros han demandado a Lively y a su marido Reynolds, de 48 años, así como a su publicista Leslie Sloane y a su agencia, además de a The New York Times, alegando difamación y extorsión.

Los abogados de Lively han calificado esa demanda de "desesperada" y "sin fundamento".

Mientras tanto, Sloane solicitó el jueves ser retirada de la batalla legal en la que, según su abogado, fue "arrastrada" como un "ejercicio de humo y espejos para distraer la atención" de la acusación de Lively.

La denuncia enmendada de 163 páginas de la actriz llegó al tribunal federal de Nueva York a última hora del martes 18 de febrero, mientras actualizaba su demanda (que originalmente se presentó el 31 de diciembre de 2024) contra Baldoni.

Según sus abogados, Esra Hudson y Mike Gottlieb, la versión enmendada "aporta pruebas adicionales significativas y corrobora sus afirmaciones originales e incluye comunicaciones no reveladas anteriormente" que involucran a Lively, Sony, Wayfarer Studios y "numerosos otros testigos".

La denuncia enmendada afirma en particular que otros dos actores de Romper el Círculo (It Ends with Us) aceptaron testificar sobre sus propias experiencias con el supuesto comportamiento de Baldoni en el set.

El miércoles 19 de febrero, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, respondió a la queja enmendada de Lively en una declaración en la que dijo que su demanda tiene una "falta de evidencia real".

"Su decepcionante demanda enmendada está llena de rumores insustanciales de personas anónimas que claramente ya no están dispuestas a presentarse o apoyar públicamente sus afirmaciones", dijo Freedman, y agregó que sus clientes han sido transparentes al proporcionar recibos, documentos en tiempo real y videos que muestran "una historia completamente diferente a lo que ha sido manipulado y seleccionado para los medios".

"Como los documentos no mienten y la gente sí, las próximas declaraciones de quienes inicialmente apoyaron las falsas afirmaciones de la Sra. Lively y de quienes son testigos de su propio comportamiento serán esclarecedoras. Lo que resulta verdaderamente incómodo aquí es la falta de pruebas reales de la Sra. Lively", añadió.

A todo lo anterior también se le agrega que la publicista de Blake Lively, Leslie Sloane, presentó una solicitud para ser eliminada de la demanda por difamación y extorsión de 400 millones de dólares de Justin Baldoni, alegando que fue incluida como coacusada para distraer.

Sloane, a través de sus abogados, criticó a Baldoni, de 41 años, en la presentación por su defensa del feminismo, alegando que se ha beneficiado injustamente de los movimientos #MeToo y que fue una "pura hipocresía" dado su presunto "acoso sexual atroz de varios empleados".