Lucha Oprah Winfrey con peso

Ciudad de México.- Durante 25 años, Oprah Winfrey fue ridiculizada públicamente debido a su complexión, una situación que la llevó a tomar caminos poco saludables para bajar de peso; con el tiempo, no fueron sostenibles, relató la presentadora.

A través de "An Oprah Special: Shame, Blame and the Weight Loss Revolution" (Vergüenza, Culpa y la Revolución de la Pérdida de Peso), Winfrey abordó el tema de la obesidad que afecta a más del 40 por ciento de la población adulta estadounidense, de acuerdo con el diario español El País.

La población mexicana tiene una de las tasas más altas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): el 75.2 por ciento de las personas mayores de 20 años presentan este tipo de problemas y el grupo de 40 a 60 años concentra las prevalencias más altas, con un 85 por ciento, según la World Obesity Federation.

AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS

"Saco esta conversación con la esperanza de que podamos empezar a liberarnos del estigma, la vergüenza y el juicio, dejar de avergonzar a otras personas por tener sobrepeso o por cómo eligen perder -o no perder- peso y, lo más importante, dejar de avergonzarnos a nosotros mismos", mencionó la estrella de TV al borde de las lágrimas, en el programa.

"En un esfuerzo por combatir toda la vergüenza, me maté de hambre durante casi cinco meses... Y después de perder 30 kilos con una dieta líquida, al día siguiente comencé a recuperarlo".

Además de entrevistar a invitados y expertos, la productora y filántropa afirma que este tema ha sido primordial en su vida, pero ha cambiado su visión a través del tiempo: pasó de ser una cuestión puramente estética (en 2008 se lamentó por haber superado los 90 kilos) a una cuestión de salud, mental e incluso "cerebral", como lo definió.

USA FÁRMACOS

Incluso, ahora abraza el uso de fármacos para lograr perder peso, aunque tiempo atrás los había calificado como "la salida fácil". "A lo largo de mi vida jamás soñé que hablaríamos de medicamentos que le darían esperanza a personas que, como yo, llevan años luchando contra el sobrepeso o la obesidad", comentó la también actriz, quien lució más esbelta.

Debido a su especial, Oprah decidió abandonar la junta directiva de Weight Watchers, donde estuvo desde 2015 y hasta 2023.

"Decidí eso porque este especial era realmente importante para mí y quería poder hablar sobre lo que quisiera y Weight Watchers ahora se dedica a ser una compañía de salud del peso que también administra medicamentos para el peso.

No quería dar la apariencia de ningún conflicto de intereses y por eso renuncié a la junta y doné todas mis acciones al Museo Nacional de Historia Afroamericana... para que nadie pueda decir: Ella está ganando dinero y promocionando", agregó.