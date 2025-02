Analu Salazar recuerda cuando Karla Sofía Gascón se le insinuó

Karla Sofía Gascón ha hablado abiertamente de que, luego de 'transicionar', su vida emocional siguió intacta, pues su matrimonio con Marisa Gutiérrez prosiguió, sin embargo, un periodista mexicano afirma que, hubo una época en que sin importar que era casada pretendió a su compañera, la conductora Analu Salazar, versión que la joven confirmó.

Son muchas las opiniones que giran en torno al comportamiento que la actriz española ha tenido, sobre todo, luego de que se revivieran una serie de tuit que publicó, a lo largo de los años, en que sugeriría que tendía a ideas discriminatorias, a través de las que incitaba al odio ante las diferencias.

Estos comentarios le han valido el descrédito, no sólo en redes sociales, sino del elenco y producción de "Emilia Pérez", que han reprobado los comentarios que Gascón emitió.

Su comportamiento ha provocado que la opinión pública ahonde no sólo en su vida profesional, sino en los detalles de su vida privada que, como ella ha compartido, no cambió en su proceso de transición, pues siempre estuvo cierta de su atracción por las mujeres, la que prevaleció con el tiempo.

De hecho, cuando 'transicionó', en el 2016, Karla estaba separada de Marisa y sostenía un noviazgo con otra mujer que, pese a prometerle que la acompañaría en su proceso, terminó por casarse con un joven canadiense.

Con el tiempo, la actriz volvió a darse una oportunidad con Marisa, la madre de su hija, la joven Victoria Elena, con las que vive actualmente, por ello, llamó atención cuando el periodista Gabriel Cuevas expresó la actriz trató de conquistar a una de sus compañeras de Radio Fórmula, Analu Salazar.

"Pero a él le sigue encantando, perdón que lo diga, el cuerpo de la mujer, ¿me explicó?, es como ´me vuelvo mujer, pero soy lesbiana´, a nuestra querida Analu le tiraba la onda, a nuestra Analu Salazar en Karla", afirmó.

Salazar rememoró cómo fue que conoció a la actriz española, una tarde afuera de las instalaciones de Radio Fórmula, mientras charlaba con Shanik Berman, en ese mismo momento la invitó a acompañarla al teatro y, tras la función, fueron a cenar y, aunque, afirmó que cada una pagó lo que pidió, Karla trató de conquistarla.

"Me dijo, de lo más normal, que iba a ir al teatro, que no tenía con quién ir, me fui al teatro con ella, nos fuimos a cenar a Polanco, pero no pasó nada, pero no te creas yo saqué mi tarjeta para pagar y todo", contó.

Reconoció que más de que Karla mostrará un interés romántico, en realidad, tenía pretensiones sexuales.

"Ya luego se puso coquetona, no diría que me tiró la onda, igual una propuesta del tercer tipo, me dijo más lo otro que de 'me gustas', 'quiero volver a salir contigo', pero yo creo que, alrededor de mi vida, yo he tenido muchas propuestas de ese tipo, no sólo de Karla Sofía", destacó.

Afirmó que se negó, debido a que sus preferencias no tienden a las mujeres y aplaudió que la actriz no fue insistente y, en cambio, se portó con mucho respeto, aunque rechazó su invitación.

"Yo estoy casada, yo le dije 'no chica, estoy casada', además, ¿adivinen qué?, soy 'hetere', no me gustan las chavas, aunque llevaba poco de comenzar su transición, yo veía una mujer, le dije 'estoy muy halagada, muchas gracias, yo tengo una relación cerrada y, además, no me gustan las chavas', yo siempre he sido 'hetere', pero fue respetuosa ¿eh?, ni me insistió ni me acosó, fue una mujer respetuosa, para que lo sepan, no es ninguna ventajosa".