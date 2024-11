Gaby Spanic critica a Thalía y opina sobre su pasado

La timidez no es precisamente un rasgo que caracterice a la actriz Gaby Spanic, quien rara vez se guarda lo que piensa. Así lo demostró recientemente al hacer fuertes declaraciones sobre la cantante Thalía.

Spanic, reconocida por su trayectoria en telenovelas y actual protagonista del polémico programa "Secretos de Villanas" en donde expresó sus dudas sobre el ascenso de la carrera de Thalía, insinuando que gran parte de su éxito se debe a su matrimonio con el empresario musical Tommy Mottola.

En un video que circula en redes, Spanic comenta sin reservas: "Thalía antes de Tommy Mottola era una obrera asalariada como cualquier morta". Aunque reconoció que Thalía es "una persona linda, trabajadora e hizo muchas novelas", también sugirió que no era ni la mejor actriz ni cantante.

Spanic añadió que el éxito de Thalía la puso a la altura de artistas como Madonna o Cher, y dejó claro su punto: "El que cree que ese ascenso fue por talento es pend... o cree que los demás lo somos".

Estas declaraciones han dividido opiniones en redes sociales. Algunos apoyaron a Spanic, mientras que otros defendieron a Thalía, acusando a Spanic de envidia. Comentarios como "Yo creo que fue al revés, con Mottola se olvidó de que le faltara el dinero, pero su carrera se fue al traste" o "Thalía está por encima de Gaby en todo; se nota lo ardida que es", reflejan esta división.

¿Cómo reaccionó Laura Zapata ante las críticas hacia su hermana?

Laura Zapata optó por no involucrarse en los comentarios de Spanic sobre Thalía, prefiriendo evitar conflictos: "A mí no me pregunten. Yo no puedo comentar sobre ese tema porque todo lo que diga será usado en mi contra".

La relación entre Thalía y Zapata ha sido complicada en los últimos años. Zapata incluso tiene bloqueada a su hermana en redes sociales, lo que ha añadido tensión a su relación familiar y genera un interés continuo en sus interacciones públicas.