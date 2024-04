Le detectan tumor

Ciudad de México

Gracias a Dios salió bien de su cirugía de la próstata, se tardaron un poco más de lo estimado. Hay ciertas noticias que no me tienen muy contenta porque encontraron un tumor que ya se lo llevó el urólogo a patología para analizarlo". Claudia Madrid, esposa del cantante

A Javier Bátiz le encontraron un tumor luego de ser intervenido quirúrgicamente de la próstata este martes en la Cruz Roja de Tijuana, aunque el guitarrista todavía no se restablece de la neumonía con la que batalla desde hace más de un mes.

"Gracias a Dios salió bien de su cirugía de la próstata, se tardaron un poco más de lo estimado. Hay ciertas noticias que no me tienen muy contenta porque encontraron un tumor que ya se lo llevó el urólogo a patología para analizarlo. Todavía no sabemos si es benigno o maligno, hasta dentro de una semana lo vamos a saber".

LO ANALIZAN

"El doctor me dice que para la edad que tiene por lo general salen benignos y todo puede salir bien si se lleva un tratamiento. De todas maneras es un tumor. No sé cómo explicar el sentimiento. Me he tenido que reservar con Javier porque el doctor todavía no quiere que él sepa su condición de esto (el tumor) que se llevaron a analizar", dijo Claudia Madrid, su esposa.

El guitarrista, de 79 años, fue internado el pasado 28 de febrero por neumonía. Sus médicos lo dieron de alta el 4 de marzo para que siguiera su tratamiento en casa.

"Me cuesta mucho trabajo esperarme otra semana más para saber si ya va a estar bien, pero me deja con mucha incertidumbre porque ahorita lo veo bien y todo, hablaba mal después de la anestesia de la operación".

POCA INFORMACIÓN

"No ha sido nada fácil, las noticias han sido a cuentagotas, si hubiera sido todo de un sopetón sería más sencillo porque no salimos de una para entrar a otra. Ha sido muy cansado para mi", agregó Madrid.

Previo a su cirugía de la próstata bajó 10 kilos como consecuencia de la neumonía, niveles altos de glucosa, un malestar en el colon y afecciones cardiacas, razones por las cuales tuvo que usar una sonda.

"La verdad, las cosas me están sobrepasando porque es mi compañero de vida, ¿por qué así las cosas tan pausadas? No lo estoy digiriendo muy bien y he estado tratando de estar fuerte, pero no puedo, porque ha sido pesado", compartió la esposa del guitarrista.