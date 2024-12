Dulce se recupera tras exitosa cirugía

Por: Agencia Reforma

Diciembre 08, 2024 -

La cantante Dulce se sometió el pasado jueves a una operación de decorticación pleuropulmonar que resultó exitosa, según informó su equipo en un comunicado.

Las primeras 48 horas de recuperación de la intérprete de "Déjame Volver Contigo" transcurrieron de manera favorable, marcando un importante avance hacia su alta médica.

"Nos alegra compartir que todo ha avanzado favorablemente. Su recuperación tomará tiempo, pero el proceso está encaminado", indicaron los representantes de la cantante, de 69 años, quienes señalaron que Dulce podría ser dada de alta en los próximos días.

El equipo de la artista también agradeció a los seguidores por sus constantes muestras de apoyo y cariño.

"Solicitamos paciencia y respeto en este momento, mientras Dulce se enfoca plenamente en su recuperación. Estaremos compartiendo cualquier novedad importante en los próximos días", agregó el comunicado.

Días antes de la cirugía, el yerno de Dulce, Moisés González, desmintió los rumores que vinculaban esta intervención con el tumor canceroso que le fue detectado a principios de 2024, el cual le obligó a extirparle un riñón.

"No tiene nada que ver con el diagnóstico anterior, no es una metástasis, la señora no tiene cáncer ni colapsado el pulmón", dijo González.