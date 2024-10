A todo le hace

Cuando no está cocinando, una de sus grandes pasiones, Omar Fierro está actuando o conduciendo.

Actualmente, está en Como Dice El Dicho, en el rol de Pedro Medina, y aceptó interpretar al ex esposo de María Elena Saldaña "La Güereja" en la serie "Más Vale Sola".

Además, Fierro apareció en los primeros capítulos de "El Conde: Amor y Honor", y de lunes a viernes conduce "Qué Buena Hora", junto a Nicola Porcella y Michelle Vieth, por Unicable.

"Gracias a Dios son proyectos que se pueden grabar en conjunto, como por ejemplo Qué Buena Hora, podemos grabar varios programas en un día o El Dicho, que también podemos grabar varios, y eso me permite tener tiempo para todas las demás cosas", dijo el actor que el pasado 10 de octubre celebró su cumpleaños 61.

"Ahorita que hice lo de María Elena, Más Vale Sola, fueron ´tiempitos´ que tenía libre y tuve chance de hacerlo, y cuando tengo chance, atiendo mis redes con recetas de cocina. Hago un poquito de todo".

El productor Reynaldo López lo invitó a interpretar al ex esposo de "La Güereja" en dos capítulos, aunque ya está considerando la posibilidad de también participar en la siguiente temporada.

"De verdad que está muy simpático el personaje, soy el ex esposo de Julieta (Saldaña), ¡imagínate lo simpático que va a ser! La hermana de Julieta es Pilar, que hace Cecilia Galliano, que mide seis metros más que ella, y su ex marido todavía es 10 metros más alto", bromeó Fierro.

"Es un capítulo en el que Julieta se siente mal y hay que sacarla adelante, volverla a levantar para que esté contenta. También van como invitados Érika Buenfil y René Casados. Estoy contento porque además con María Elena me llevo muy bien de toda la vida".

Curiosamente, contó, hace años La Güereja y él grabaron un programa piloto donde eran esposos, pero se atravesó la pandemia y el proyecto se quedó en el olvido. Gracias a la buena relación que tienen y que hay mucha buena química entre ellos, el público lo notará en la pantalla.

"A los dos nos encanta la comedia. Nos llevamos de maravilla, la quiero muchísimo, somos súper ´brothers´. María Elena es una mujer realmente simpática y divertida ¿qué te digo? Es una profesional, hace su trabajo perfectamente bien", expresó.

Respecto a su rol de Benjamín en la serie "El Conde", que estelariza Fernando Colunga y pasa por Unicable a las 20:00 horas, Fierro es el esposo de Josefina, quien interpreta Chantal Andere, y lo envenena.

"Mi querida Chantal es una hija ´de la Chilindrina´ que me trata ´remal´, es muy gandalla con mi personaje como no tienes una idea, me trata fatal, me envenena, me hace mil cosas, es una tremenda", dijo entre risas.

Justo antes de "El Conde", Fierro aparece en "Qué Buena Hora", también por Unicable a las 19:00 horas.

"Ahí también ando en ´Como Dice El Dicho´, de chef, de cocinero, conductor, actor, de todo porque la vida tiene sal y pimienta y muchos más ingredientes", expresó contento.