Olivia Rodrigo canta a dueto con David Byrne en NY

Olivia Rodrigo tuvo un invitado de lujo en su en su actuación principal de este sábado en el Governors Ball de Nueva York: David Byrne, con el que cantó la icónica "Burning Down The House", de Talking Heads.

Tras una larga espera y retraso del concierto, debido a las lluvias que cayeron sobre Nueva York, Rodrigo salió al escenario para complacer a sus fans con un repertorio de baladas acústicas y riffs de rock alternativo que sacudieron el lugar.

Sin embargo, de acuerdo con el portal Deadline, fue la participación de Byrne como artista invitado lo que más emocionó a la audiencia, que viajó hasta 1983, cuando la rola fue lanzada originalmente en la radio.

"Me siento muy honrada de compartir el escenario esta noche con un invitado especial", dijo Rodrigo al público reunido en el Flushing Meadows Corona Park de Nueva York. "¡Un aplauso para el legendario David Byrne!".

Byrne apareció con un atuendo completamente blanco, cubierto por un overol rojo a juego con el conjunto de dos piezas de Rodrigo. Ambas estrellas intercambiaron frases y risas, e incluso Rodrigo se unió a Byrne en algunos de sus movimientos de baile característicos sobre el escenario. Al final, se abrazaron mientras Rodrigo acompañaba al rockero fuera del escenario.

Rodrigo cerró su presentación con "Deja Vu", posterior a un setlist compuesto por varios éxitos, como "Brutal", "Good 4 You", "All-American B----" y "Get Him Back".