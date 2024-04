Narra Olivia Munn su lucha contra el cáncer de mama

CIUDAD DE MÉXICO .-La actriz Olivia Munn compartió su historia de lucha contra el cáncer de mama, por el que tuvo que pasar cuatro cirugías y una menopausia inducida médicamente para tratarlo.

En una entrevista con la revista People, la estrella de El Depredador (The Predator) agradeció el apoyo que recibió durante la batalla y se dijo feliz de tener la oportunidad de seguir disfrutando de la maternidad.

"Me siento agradecida de haber tenido la oportunidad de luchar".

"Cuando estoy con mi hijo, es el único momento en el que mi cerebro no piensa en estar enfermo. Estoy tan feliz con él. Y pone muchas cosas en perspectiva. Porque si mi cuerpo cambia, sigo siendo su mamá. Si tengo sofocos, sigo siendo su mamá. Si pierdo el cabello, sigo siendo su mamá. Eso es realmente lo que más me importa. Puedo estar aquí para él", explicó.

La modelo también reveló que no le ha tenido miedo a la muerte después de que le informaran su diagnóstico, sin embargo, la enfermedad le hizo entender que le puede llegar a cualquiera.

"No era alguien que estuviera obsesionada con la muerte ni le tuviera miedo de ninguna manera. Tener un bebé en casa hacía que todo fuera mucho más aterrador porque te das cuenta de que al cáncer no le importa quién eres; no importa si tienes un bebé o si no tienes tiempo. Viene hacia ti y no tienes más remedio que afrontarlo de frente", advirtió.

Munn informó a mediados de marzo que se había sometido a una doble mastectomía por el cáncer de mama, decisión que la ha hecho reflexionar y que cataloga como una de las mejores que ha tomado.

"Tuve médicos increíbles, pero a veces estaba en conversaciones sobre lo que estábamos haciendo. Pero me alegro de haberlo hecho. Quiero darme la mejor oportunidad de conservar las partes de mí que puedo conservar", comentó mientras recordaba que los profesionales de la salud le indicaron que podía optar por el retraso del pezón, aunque no era tan necesario.

Finalmente, Munn aseguró que prefirió mantener en privado el cáncer y su batalla para que nada del exterior la perturbara.

"Mantenerlo en privado durante todo el tiempo que lo hice me dio oportunidad para luchar sin ningún ruido exterior", contó.