Critica Olivia Colman brecha salarial en Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz Olivia Colman criticó la disparidad salarial en Hollywood, señalando que a los actores se les paga más en los proyectos, en comparación con las actrices.

En una reciente entrevista para el programa The Amanpour Hour de CNN, la ganadora del Óscar insistió en que si fuera hombre, recibiría una mejor paga por su trabajo.

"No me hagas hablar de la disparidad salarial, pero a los actores masculinos se les paga más porque solían decir que atraían al público.

"Y en realidad, eso no ha sido cierto durante décadas, pero todavía les gusta usarlo como una razón para no pagarles a las mujeres tanto como a sus homólogos masculinos", aseveró la actriz de La Favorita (The Favourite).

La estrella británica añadió que la disparidad tiene una enorme diferencia entre hombres y mujeres, de la cual es consciente.

"Soy muy consciente de que si fuera Oliver Colman, ganaría muchísimo más de lo que gano ahora. Conozco una disparidad salarial, que es una diferencia del 12 mil por ciento", sentenció.

Esta no es la primera vez que Colman expone la brecha salarial en Hollywood, dado que en 2018, en una entrevista con PorterEdit dio a conocer que se había enterado que ganó mucho menos por su papel de Isabel en la serie The Crown, en comparación con el coprotagonista Matt Smith, quien interpretó al Príncipe Felipe.

"Me dolió profundamente (la brecha salarial), porque había estado trabajando en ese programa durante dos años. Amaba a todos en él.

"Y luego me di cuenta de que había un gran, gordo y sucio secreto del que nadie había hablado nunca. Luego también estaba eso de ser un portavoz inadvertido. ¿Por qué tenía que ser yo?

Colman añadió que "Te sientes afortunada de tener un trabajo. Es muy competitivo. Entonces, de esa manera, se basan en la competitividad y la vulnerabilidad de los actores para decir: 'Lo aceptarán por 10 mil dólares menos'"

"Pude no haber dicho nada. Y creo que todos hubieran preferido eso. Pero pensé, si hago eso, me estaré engañando a mí misma y a todas las demás mujeres que conozco", dijo.