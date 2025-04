Sale de obra de teatro

Olivia Collins sale del elenco de "Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve" por decisión propia, pues la actriz ya no quiso seguir en el proyecto, al enterarse de que Imelda Garza, la exnuera de su mejor amiga Maribel Guardia, se sumará a la puesta en escena, debido a que, para ella, resultaría una especie de traición.

El productor Antonio Escobar cuenta a la prensa que su apoyo a Imelda no es de hoy, sino que, desde hace dos años, cuando su esposo Julián Figueroa perdió la vida, se acercó a ella para extenderle su solidaridad.

Por eso, cuando Collins le expuso que no podía seguir en la obra, debido a la traición que eso significaría para la amistad que la une a Maribel desde hace décadas, el productor se vio entre la espada y la pared, pues por la actriz también tiene un gran cariño, sin embargo, expresó que con Imelda hizo una promesa.

SU DECISIÓN

"Yo a Olivia la amo, la amo como mujer y como amiga, pero ella habla de una lealtad, una situación que yo respeto mucho y por la que decidió abandonar ayer el proyecto, cosa que sí me afecta mucho porque la quiero mucho, yo he estado apoyando a Ime desde un principio, no ahorita, ni ayer, ni hace cuatro meses, sino hace dos años, no nos vamos a defraudar, tenemos proyectos".

Reconoció que, quizá, su error estribó en que no se acercó a Collins para darle a conocer la noticia de que Imelda se uniría al proyecto, antes de que se anunciase al público, por lo que comprende que haya tomado una radical decisión.

"Dice que no se siente a gusto el estar compartiendo un proyecto con Ime, cosa que yo entiendo, porque es hermana de la señora Maribel".

DECLINA POR LEALTAD

Aunque, en su defensa, argumentó que prometió a Collins que no se encontraría con "Ime", en ningún momento, pues programó que su participación en la obra tuviera lugar los días en que Olivia no se presentase.

"Jamás iba a tener la falta de ética de subirlas el mismo día, aquí las actrices alternan, cuando subiera Olivia, no iba a estar Ime, yo se lo expliqué a Olivia, pero ella decidió declinar, decidió irse, cosa que sí me afectó emocionalmente porque sabe que la quiero mucho, sabe que tiene las puertas abiertas".

Además, Escobar aprovechó para desacreditar aquellos dichos que afirman que Collins es una actriz con temperamento complicado, pues afirmó que es una persona que se destaca por sus valores y gran humanidad.

"Olivia es un maravilloso ser humano, tiene un corazón enorme", finalizó.