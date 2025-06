Le ofrecen muchos ´narcos´

Diego Luna reveló que, a pesar de haber demostrado que es un actor versátil, le siguen lloviendo ofertas para encasillarlo: interpretar a narcotraficantes.

"Aún me ofrecen muchos narcos, pero yo no busco lo que ellos quieren que me toque. Yo puedo buscar lo que quiero hacer. Es esa libertad que te da el entender que a la gente de hoy le importa la especificidad", criticó el mexicano en una mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter.

La estrella de la serie "Andor" agregó que él siempre ha querido y batallado por desmarcarse de los clichés en el mundo del cine.

"Recuerdo que me preguntaban: ´¿Vas a mejorar tu acento?´ Eso ya no forma parte de la conversación. Pero cuando tenía 20 años, era como: ´Oye, eres genial, y si trabajas con tu acento harás lo que hace ésta o aquella persona". Y pensaba: ´¿Por qué querría hacer eso? Esto es lo que me hace único´".