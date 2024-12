Recibe 'Diddy' oferta de 30 millones por mansión en LA

Por: Agencia Reforma

Noviembre 20, 2024 - 07:12 p.m.

Sean "Diddy" Combs recibió una oferta de 30 millones de dólares por su mansión de lujo en Los Ángeles, una cifra que está muy por debajo de los 62 millones de dólares que inicialmente solicitó por la propiedad.

La oferta proviene de Bo Belmont, un importante agente inmobiliario, y su compañía Belwood Investments, que busca adquirir la residencia de 17 mil pies cuadrados que el artista compró en 2014 por menos de 40 millones de dólares.

Belmont expresó su deseo de cambiar la percepción negativa que ha rodeado la mansión desde que fue puesta a la venta en septiembre.

"Quiero eliminar el estigma de la casa y centrar la atención en lo hermosa que es. Tenemos la intención de realizar renovaciones importantes y, especialmente, queremos recuperar el hermoso y bucólico entorno de los jardines exteriores, con sus pintorescos árboles, follaje y senderos", comentó Belmont.

A pesar de la oferta de 30 millones, la mansión del intérprete de "I'll Be Missing You" no ha atraído el interés de compradores en el mercado, lo que ha generado dudas sobre la posibilidad de concretar la venta.

Aunque la oferta es mucho menor de lo esperado, la venta de la propiedad sigue siendo incierta, ya que algunos compradores consideran que el precio está sobrevalorado.

Según fuentes cercanas a TMZ, la propiedad tiene un "factor asqueroso" que ha reducido su atractivo entre los posibles compradores, quienes consideran que el precio está sobrevalorado.

Cabe mencionar que Belwood Investments tiene experiencia en comprar propiedades de celebridades por precios significativamente más bajos que los solicitados.

Recientemente, la compañía adquirió una propiedad frente al mar en Malibú que Kanye West había comprado por más de 57 millones de dólares, pero terminó vendiéndola por solo 21 millones.