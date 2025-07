Sufrió bullying

Aunque hoy en día es uno de los rostros más conocidos de la televisión abierta, en la carrera de Odalys Ramírez no todo ha sido miel sobre hojuelas. Incluso, reveló que en sus inicios recibió malos tratos de varios conductores experimentados.

Ramírez inició su carrera en el programa "Tempranito" de TV Azteca, donde compartió créditos con Daniel Bisogno, Anette Michel e Ingrid Coronado; quienes, aseguró, no la recibieron con la mejor de las actitudes.

"No me recibieron muy bien... Me hablaban lo necesario. En frente de mi mamá, eran muy amables; cuando se iba, cuchicheos, miradas", dijo.

La presentadora de "La casa de los famosos México" llegó a la emisión siendo todavía una adolescente, lo que causó recelo entre sus compañeros. Incluso, calificó los dos años que estuvo en el programa como "muy duros", pues más allá de un trato frívolo, enfrentó actitudes pasivo-agresivas y comentarios al aire que la hacían sentir fuera de lugar.

Con respecto a Daniel Bisogno, quien falleció recientemente, Odalys detalló que el trato era variable: "Entrábamos al aire y me tiraba un comentario despectivo". Sin embargo, prefirió no ahondar en detalles, señalando que "si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada".