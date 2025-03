El esperado regreso de Oasis: detalles exclusivos

El esperado regreso de Oasis no solo traerá una gira mundial, sino también una película producida por Steven Knight, creador Peaky Blinders.

El proyecto será dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, responsables de Meet Me in the Bathroom y Shut Up and Play the Hits, lo que sugiere un posible formato híbrido entre documental y concierto, según el medio internacional Variety.

La película será producida por Magna Studios, con Sam Bridger y Guy Heeley como productores, mientras que Sony Music Vision se encargará de la distribución global.

Aunque todavía no se han revelado detalles sobre su contenido, se especula que capturará el regreso de Oasis tras más de 15 años separados, documentando no solo su impacto en la música, sino también el proceso detrás de su esperada reunión.

La gira Oasis Live ‘25 comenzará el 4 de julio en Cardiff, Reino Unido, y se extenderá hasta noviembre. Inicialmente, la banda anunció fechas exclusivamente en su país natal, pero debido a la gran demanda, añadieron conciertos en Norteamérica, con paradas en Estados Unidos, Canadá y México