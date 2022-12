Acusado de agresión sexual

El actor O Yeong- Su, de 78 años, fue acusado de tocar de manera inapropiada a una mujer en 2017, informó la AFP.

La mujer presentó una queja contra Yeong-Su en diciembre de 2021, a tan solo dos meses del estreno de la serie El Juego del Calamar, que tuvo un éxito mundial, meses después la policía cerró el caso, pero fue reabierto después de que la supuesta víctima solicitó que se hiciera una investigación más profunda.

ÉL LO NIEGA

De acuerdo con la agencia local de noticias Yonhap, Yeong-su negó las acusaciones cuando las autoridades lo cuestionaron, pero ahora ha decidido lanzar un comunicado para aclarar lo que está sucediendo.

"Sólo la tomé de la mano para guiarla alrededor del lago", dijo Yeong-su a la cadena coreana JTBC.

"Le pedí que me disculpara porque dijo que no haría un lío de esto, aunque eso no significa que yo acepte las acusaciones", agregó.

INCORRECTO

Un funcionario de la oficina del fiscal del Distrito de Suwon dijo a la AFP que todo lo reportado por los medios locales sobre el veterano actor "no es incorrecto en los hechos".

El Ministerio de Cultura de Corea recientemente retiró un comercial de televisión del gobierno protagonizado por Yeong-Su.