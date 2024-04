Sebastián Yatra es el nuevo embajador de Tiffany

"Conocido por su enérgica presencia en el escenario y carisma, Tiffany & Co. se enorgullece de dar la bienvenida a Yatra al legado de la Casa", comentó el sello media nte un comunicado oficial.

"Tiffany & Co. es una joyería icónica, soy fan de la marca desde que tengo memoria. Me siento honrado de unirme a la familia Tiffany & Co. y empezar este viaje juntos", dijo el cantante.