Encabeza Coldplay listas de popularidad con nuevo disco

Gracias a Moon Music, su décimo álbum de estudio, la banda británica Coldplay volvió a encabezar la lista de popularidad y ventas Billboard 200, ¡luego de poco más de una década de no figurar en ella!

Así lo dio a conocer la empresa analítica Luminate y la revista Variety este lunes, donde indican que el disco, lanzado el pasado 4 de octubre por Parlophone en el Reino Unido y Atlantic Records en los Estados Unidos, se está convirtiendo en un éxito de ventas.

El álbum, que sirve como continuación de Music of the Spheres (2021), conocido también como Vol. I: From Earth with Love, consiguió entrar en el número uno del listado gracias a que alcanzó las 120 mil unidades vendidas, de las cuales 106 mil son ventas de álbumes tradicionales, según datos de Luminate.

Moon Music debutó en la cima del Albums Chart de Reino Unido, mientras que en Estados Unidos consiguió la semana de apertura más alta de la banda desde A Head Full Of Dreams, de 2015.

También es su primer número uno de la lista Billboard 200 desde Ghost Stories, de 2014. El 6 de octubre se lanzó una edición de lujo llamada Full Moon, que incluye diez temas adicionales.

"Lograr este éxito en medio de una gira de estadios que bate récords lo hace aún más impresionante. Además de mis fantásticos co-mánagers Mandi Frost y Arlene Moon, y el increíble equipo de la banda, me gustaría ofrecer mi más sincero agradecimiento a Max Lousada, Julie Greenwald y su equipo en Atlantic, a todos en Parlophone, así como a nuestra familia de gira en Live Nation, WME y SJM.

"Esperamos una larga campaña de álbum, sobre todo en los EU, donde la banda regresará el próximo año para su tercer verano de espectáculos en estadios con entradas agotadas y donde esperamos trabajar con Elliot Grainge y su nuevo equipo", declaró Phil Harvey, mánager de Coldplay, a la revista Variety este lunes.

Este sería el quinto disco de la banda en alcanzar el número uno en el Billboard 200 después de X&Y (2005), Viva la Vida or Death and All His Friends (2008), Mylo Xyloto (2011) y Ghost Stories (2014).

Las altas ventas del disco, en apenas 10 días, destacan aún más cuando se sabe que los álbumes son "eco friendly" o sostenibles. Se lanzaron como LPs de 140 gramos y cada copia está hecha a partir de nueve botellas de plástico PET recicladas.

"Las ediciones estándar en CD de Moon Music también fueron las primeras del mundo en lanzarse con el sistema EcoCD, creado a partir de un 90 por ciento de policarbonato reciclado, proveniente de flujos de residuos post consumo", explicó la revista Variety.