Presume su nuevo disco

La cantante Katy Perry sorprendió a sus fans en sus redes sociales, pues compartió un adelanto de su próximo disco 143 donde colabora con Doechii y 21 Savage.

Katy Perry dio un adelanto en redes sociales de tres canciones disco, entre ellas ("I´m His He´s Mine") con Doechii y ("Gimme Gimme") con 21 Savage .

"He estado hablando de dos álbumes en los últimos ocho años y ese es un álbum de baile y un álbum acústico. Todavía no he hecho el álbum acústico, bueno, nunca dejamos de escribir, pero finalmente hice el álbum de baile, el álbum que siempre quise hacer", escribió.

La producción, definida por ella misma como un álbum dance que invita a la fiesta, llegará el 20 de septiembre, pero ya se puede preordenar.

"Este disco tiene muchísima energía, es muy veraniego, tiene un ritmo muy alto. Acabamos de celebrar una fiesta familiar con una de las canciones y está llena de alegría, amor y luz", agregó.

Hace unos meses, Katy Perry se presentó en una fiesta de Televisa, algo que causó furor en redes sociales, pues creen que podría presentarse en México.