Lanza nuevo álbum

Habían pasado seis días a la semana, durante seis semanas, grabando la versión en audiolibro de sus memorias de 2023 "My Name is Barbra", lo que se convirtió en más de 48 horas hablando de su célebre carrera que la ha hecho merecedora del EGOT (premios Emmy, Grammy, Oscar, Tony) y la vida inesperada que vino con ella.

Así surgió la idea de grabar un nuevo álbum con una impresionante alineación de colegas que iban desde los artistas contemporáneos Hozier y Sam Smith hasta leyendas como Bob Dylan, Paul McCartney y James Taylor. Pero cuando los productores le pusieron las canciones, no podía cantar. Su poderosa voz sólo chirriaba.

"Mi voz estaba destrozada", dijo Streisand, de 83 años, via telefónica desde su casa en Malibú, California. "Quiero decir, literalmente recé a Dios frente a ese micrófono: ´Que mi voz esté ahí para mí´. Y no sé cómo, pero ahí estaba".

Los fanáticos podrán escuchar eso por sí mismos el viernes, cuando su álbum "The Secret of Life: Partners, Volume 2" llegue a las tiendas y a los servicios de streaming. Y a pesar de sus dudas, Streisand demuestra que aún puede ofrecer las interpretaciones que desea, mientras también las saca de otros.

BOB DYLAN: "¿CANTARÍAS CONMIGO?"

Su dúo con Dylan había estado en proceso durante décadas. En 1970, Dylan envió a Streisand un ramo de flores y una nota, escrita en lo que ella cree que era crayón, preguntando: "¿Cantarías conmigo?"

Pero no se conectaron hasta décadas después, cuando sus estilos habían convergido un poco. Cuando Streisand comenzó a trabajar en su nuevo álbum, envió a Dylan una copia de sus memorias con una dedicatoria refiriéndose a su tiempo actuando por separado en Greenwich Village como adolescentes y esperando que fuera el momento de finalmente cantar juntos.

Elegir rehacer el estándar de Ray Noble "The Very Thought of You" —popularizado por todo tipo de artistas, desde Nat King Cole y Tony Bennett hasta Billie Holiday y Ella Fitzgerald— resultó ser una sorpresa. No es uno de sus favoritos personales, aunque es la canción favorita de su antiguo manager Marty Erlichman.

Aunque Dylan tiene la reputación de no aceptar muchas direcciones de los productores, Streisand dijo que fue muy receptivo a sus sugerencias.

"Estaba totalmente abierto a ´¿Por qué no intentas esto?´, o ´Frasea de esta manera´ o ´Intenta algo más´, tal como hago como directora en películas, y él fue mi actor ese día", dijo. "Capturar su originalidad, su voz y su fraseo fue simplemente una experiencia emocionante".

MCCARTNEY SE PREOCUPA POR SU "VALENTINE"

Su experiencia con McCartney fue más desalentadora. Había un equipo de filmación completo presente, dirigido por el director ganador del Oscar, Frank Marshall, para capturar la grabación de dos de los artistas para un próximo documental sobre la vida de Streisand, quien dijo que eso añadió desafíos a la sesión.

"Él se sentía un poco tímido al respecto y lo entiendo", dijo sobre grabar "My Valentine" con McCartney. "Entré en una sala con 25 personas (para cantar) y no me gusta eso".

McCartney dijo en su sitio web que estaba "aterrado" durante la sesión de tres horas.

LLEGA EL VIERNES

