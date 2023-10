Este es el tracklist oficial del nuevo álbum de Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fans de Bad Bunny ya comienzan la cuenta regresiva para disfrutar el nuevo material discográfico del cantante. El pasado miércoles, Apple Music lanzó un acertijo para adivinar las nuevas canciones y ¡ya fue resuelto!

El "Conejo malo" estrenará "Nadie sabe lo que va a pasar mañana" el próximo viernes 13 de octubre en plataformas digitales. El nuevo álbum tendrá un total de 22 temas y se espera que incluya colaboraciones musicales con otros artistas.

Hasta el momento, "Where She Goes" y "UN PREVIEW" son las únicas canciones que habían sido lanzadas, por ejemplo, en YouTube y Spotify. Por lo que los fanáticos de Benito Antonio Martínez Ocasio no pueden esperar a escuchar el resto de los temas.

¿Cuáles son las canciones del nuevo álbum de Bad Bunny?

Apple Music dio a conocer que el acertijo fue resuelto con ayuda de los fans de Bad Bunny. De esta manera, ya pueden tener un adelanto de lo que disfrutarán en "Nadie sabe lo que va a pasar mañana".

El tracklist del nuevo álbum de Bad Bunny es el siguiente: