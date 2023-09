Tiene Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, nueva pareja

CIUDAD DE MÉXICO

La empresaria fue duramente criticada por tener una nueva relación, mientras que Lyle, de 36 años, vive una sentencia de cinco años de prisión en una prisión de Miami.

"Que fácil es evadir tu dolor, solo basta apuntar al otro para distraer a tu espíritu y no escuchar que dentro de ti hay tantas zonas rotas gritando por tu atención pero, simplemente no te atreves a repararlas porque duele.

"Vaya que duele reparar, pero si regresas la mirada a ti, si te apuntas a ti, te darás cuenta que hay un mundo infinito por explorar y que más allá del dolor encontrarás la paz", reflexionó Araujo, de 34 años, ante las críticas.





El pasado mes de febrero, Pablo Lyle recibió una sentencia de cinco años en una prisión estatal en Miami, Florida y ocho años de libertad condicional por el cargo de homicidio involuntario.

Tras la sentencia del actor de Mirreyes contra Godinez, Ana Araujo se sinceró al decir lo complicado que había sido perder a su pareja.

"Lo que me costó mucho aceptar es que a partir de ese suceso mi familia dejó de ser para siempre eso que éramos, en ese viaje. Ya nunca volvimos a vivir juntos todos", mencionó Araujo en "Cada Quien El Podcast".

Actualmente, la empresaria vive en Mazatlán, Sinaloa, junto a sus hijos Aranza y Mauro.

En su última aparición pública, la empresaria dijo a los medios de comunicación que se asume como una madre soltera.

"Te quedas como cabeza de familia, entonces no queda de otra más que chambearle y me he abierto las puertas y trabajo en diferentes cosas", aseveró.