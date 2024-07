Paul Stanley reacciona a declaraciones de Mario Bezares

La polémica que ha generado el inicio de "La casa de los famosos México" se ha intensificado conforme van pasando los días, y es que, las declaraciones de varios de sus integrantes ya empiezan a resonar afuera de la casa.

Tal es el caso de las bromas y comentarios que Mario Bezares y Paola Durante han hecho sobre el caso de Paco Stanley, quien fue asesinado a finales de la década de los 90 en una emboscada.

Entre las declaraciones que los excolaboradores de Stanley han dado ante las cámaras y micrófonos del reality, destacan los episodios de exceso que vivieron junto al conductor, así como detalles del caso; además de algunos chistes, como que hizo Paola cuando le gritó a Mario: "Nos volvieron a encerrar" o la vez que Bezares dijo "ahorita vengo, voy al baño", aludiendo al día que Stanley murió.

Aunque, entre los fans del programa, han dividido opiniones, quien no los ha tomado de buena manera es Paul, hijo del fallecido Paco; y en un reciente encuentro con los medios, el presentador de "Hoy" reaccionó.

A su salida de Televisa, Stanley (hijo) reveló que ha preferido no ver esta edición de "La casa de los famosos"; sin embargo, sí ha llegado a enterarse de algunas cosas de las que, considera, ya no deberían hablarse pues su padre ya no está para defenderse: "Es algo de lo que se ha hablado desde hace 25 años", dijo al canal de Eden Dorantes.

Asimismo, aseguró que esta situación ya no puede afectarle, pues ha trabajado en ello desde el momento en que su padre falleció: "lo tengo muy trabajado. Escuchar muchas pendejadas, de vivir, lo que hemos visto, historias de ficción... es parte de", agregó.

Incluso, respondió a Paola Durante, quien aseguró que el haber estado vinculada con el caso le ha quitado la posibilidad de hacer una carrera en el mundo del espectáculo: "A todos nos afectó de diferente manera, hay algo que se llama terapia y es algo con lo que he estado trabajando yo también. A mí nadie me ha dado nada y las oportunidades están en todos lados. Ojalá le vaya bien".

Recordemos que cuando Bezares fue destapado como el primer inquilino de "La casa de los famosos México", Paul ha evitado cruzarse con él, ya que fue invitado al programa en el que él participa.