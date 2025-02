El video por el que aseguran que Adrián Marcelo será papá

La cuñada del youtuber Adrián Marcelo compartió un video que está dando de qué hablar, sobre todo, por la frase que escribió en la publicación, a través de la que sugeriría que ya se convirtió en tía.

En el video aparece la esposa del conductor, Karina Puente, viendo un automóvil nuevo, de la marca Tesla, que enciende y apaga sus luces y realiza otros movimientos autónomos, lo que produce emoción en la joven.

El clip no fue compartido por "la Chaparrita" que, de hecho, tiene desactivada su cuenta de Instagram temporalmente, sino por su hermana menor, Pahola Puente.

"¡Habemus sobrina!, it´s a girl", escribió la joven, junto a una serie de emojis de corazón y un automóvil rojo.

Rápidamente, el post dio de qué hablar, ya que es de conocimiento público que, desde que contrajeron matrimonio, Adrián y Karina tiene en deseo de convertirse en padres, sin embargo, es una tarea que no les ha sido fácil.

Sin embargo, ni el conductor ni su esposa han reaccionado a la publicación, ni han emitido ningún comentario al respecto, lo que sugeriría que con la expresión "habemos sobrina", se refería a la adquisición de un nuevo vehículo por parte de la pareja regiomontana.

Fue durante su participación en "La casa de los famosos", en donde Marcelo confió a su Shanik Berman que Karina había presentado algunos problemas que, hasta ese momento, los habían impedido embarazarse.

"Estoy intentándolo, Shanik, nada más que no podemos, no se está pudiendo, no está pegando el chicle; hay motilidad en mis espermas, al parecer es un tema de baja carga ovárica, ya (se inyectó hormonas), dos rondas, vamos a una clínica muy buena", expresó.

El conductor mostró su sensibilidad al confiar lo duro que era para él ser testigo del sufrimiento que su esposa atravesaba, al desear embarazarse sin obtener resultados.

"Imagínate cómo me siento yo, como hombre es bien difícil porque tú ves a tu mujer con ese anhelo, la ves sufrir y eso y sí te pega, te pega mucho, porque es una carga muy pesada, seamos honestos, el ideal de la mujer, el fin biológico, no es que vengan para eso, está mal decir eso, pero es el sueño del matrimonio".

Precisó que no buscaba culpables o cargar todo el peso a Karina, pues expresó que es una labor por la que ambos deben luchar, a tal grado que dijo que, de no poder tener un hijo biológico, no descartarían la posibilidad de la adopción.

"Va a parecer que estoy atribuyendo una culpa y no es así para nada, es de dos esto y ya estamos hablando de donación de óvulos, porque no sacamos óvulos para congelar, (fecundación) in vitro, y vamos a llegar, incluso a la adopción, si es necesario".